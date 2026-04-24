Ferrovia Genova Casella, dal 25 aprile servizio treno-bus al sabato e nei festivi

Genova. Dal 25 aprile tornano le corse con il treno tra Casella e Vicomorasso dopo il completamento di parte degli interventi previsti sulla sede ferroviaria della Ferrovia Genova-Casella. Lo comunica Amt Genova.

Il rimanente percorso compreso tra Vicomorasso e Genova, ancora interessato da lavorazioni relative ai fronti franosi, resta invece servito da bus sostitutivi.

Pertanto, a partire da sabato 25 aprile, alcune corse del sabato e festivi della Ferrovia Genova-Casella verranno effettuate in modalità mista treno/bus. Nei giorni feriali il servizio continuerà invece a essere svolto interamente con bus sostitutivi.

Per agevolare l’interscambio tra treno e bus nella stazione di Vicomorasso, sono state introdotte alcune modifiche agli orari del sabato e festivi. Di seguito i dettagli delle corse effettuate con modalità mista treno/bus (sabato e festivi).

Tratta Casella – Genova

• partenze da Casella con treno: 9.02 10.32 14.40 16.15 17.50

• interscambio da Vicomorasso con bus: 9.38 11.08 15.16 16.51 18.26

Tratta Genova – Casella

• partenze da Genova con bus: 8.54 10.24 12.00 14.32 16.07 17.42

• interscambio da Vicomorasso con treno: 9.38 11.08 12.44 15.16 16.51 18.26

Le corse in partenza da Casella delle ore 7.30, 13.18 e 19.05 e quelle da Genova delle ore 13.10 e 19.20 verranno effettuate interamente con il servizio bus.

Amt ricorda che le partenze del bus sostitutivo da Genova vengono effettuate da largo Giardino. Gli orari completi sono consultabili sul sito ferroviagenovacasella.it e nelle stazioni.

Inoltre, in occasione della parziale ripartenza del servizio ferroviario, il Museo Diffuso 24 Km di Crocetta d’Orero effettuerà le seguenti aperture straordinarie, a cura dell’Associazione Amici Ferrovia Genova-Casella:

• sabato 25 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 16.30

• domenica 26 aprile, dalle ore 11.30 alle ore 16.30