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Treni, problemi sulla Genova Milano a Pavia: cancellazioni e ritardi per regionali e intercity

Disagi per i pendolari tra le due regioni a causa di alcune verifiche tecniche e al conseguente blocco della circolazione

treno treni stazione principe

Genova. Un problema sulla linea ferroviaria Milano – Genova all’altezza di Pavia, in atto da questa mattina intorno alle 8, ha determinato il blocco della circolazione per verifiche tecniche. Diversi treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione:

• IC 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00): il treno oggi termina la corsa a San Martino Cava.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 3018 Certosa Di Pavia (8:40) – Milano Greco Pirelli (9:15).

• IC 662 Livorno Centrale (6:16) – Milano Centrale (10:55): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.
I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26): il treno oggi ferma anche a Tortona.

• IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

I passeggeri in partenza da:
– Milano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;
– Pavia e Tortona possono utilizzare il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26).

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