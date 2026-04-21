Treni, a Genova la prima sala digitale per simulazione e coordinamento della rete nazionale

Genova. FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, attiva a Genova la prima Sala digitale di simulazione e coordinamento di una rete nazionale. Si tratta di un hub tecnologico dedicato alla verifica, al collaudo e alla validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario. La nuova infrastruttura digitale consente di riprodurre in ambiente controllato scenari operativi complessi, supportando l’innovazione e il rafforzamento degli standard di sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

Inaugurata oggi alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Onorevole Edoardo Rixi e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering, Dario Lo Bosco, la Sala rappresenta una vera e propria centrale operativa virtualizzata. Le tecnologie implementate da FS Engineering consentono di riprodurre fedelmente le postazioni reali dei Dirigenti Movimento e dei Dirigenti Centrali Operativi, simulando il comportamento degli impianti e dei sistemi di sicurezza in condizioni operative reali.

Attraverso l’utilizzo di server, workstation e simulatori evoluti, la Sala consente di emulare l’intera architettura degli impianti di segnalamento, dagli apparati centrali computerizzati fino alle più moderne tecnologie ERTMS. La rete coordinata dall’hub di Genova ed estesa a Bologna, Roma e Napoli per governare le esigenze del Paese, permette di testare preventivamente configurazioni e scenari complessi – incluse situazioni di anomalia o criticità – in totale sicurezza e senza alcun impatto sull’esercizio ferroviario e sui passeggeri.

L’introduzione di questi nuovi ambienti avanzati per la gestione dei processi segnano un cambio metodologico profondo: la verifica dei sistemi di sicurezza viene anticipata e trasferita dal campo al laboratorio, riducendo significativamente tempi, costi e interferenze sulla circolazione, garantendo al contempo i più elevati standard di affidabilità. La Sala di coordinamento ligure rappresenta con le altre tre finora realizzate anche un supporto fondamentale alle Commissioni di Verifica Tecnica per il raggiungimento del livello SIL4, il massimo standard di sicurezza in ambito ferroviario a livello internazionale.

Questa nuova infrastruttura rafforza il ruolo di FS Engineering come presidio tecnologico e di competenza hi-tech al servizio del Paese, capace di coniugare innovazione, metodo e know-how ingegneristico a supporto della sicurezza, dell’efficienza, sostenibilità e modernizzazione della rete ferroviaria nazionale con FS che si conferma driver di cultura dell’innovazione in UE.

La Sala di simulazione di Genova rappresenta un investimento strategico che guarda al futuro della mobilità e al valore della prevenzione e si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento del presidio digitale di FS Engineering sul territorio, che coinvolge anche le sedi di Roma, Bologna e Napoli, e che punta alla progressiva realizzazione di un vero e proprio gemello digitale della rete ferroviaria italiana. Un ecosistema tecnologico integrato che pone al centro l’innovazione come metodo, le persone come motore del cambiamento e la sicurezza come valore irrinunciabile.

Con questa iniziativa, FS Engineering conferma il proprio impegno nel supportare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, mettendo a sistema competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate e una visione industriale orientata alla qualità, alla sostenibilità e all’eccellenza del sistema ferroviario italiano.