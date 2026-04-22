Trasporti marittimi, Blu Navy inaugura la stagione 2026

Portoferraio. Blu Navy apre la stagione estiva 2026 forte di un 2025 che ha segnato

una svolta decisiva. L’acquisizione del ramo d’azienda di Elba Ferries e la nomina del nuovo

Consiglio di Amministrazione hanno consolidato la presenza sul mercato e rafforzato il legame

con l’isola d’Elba.

«Il 2025 è stato un anno di integrazione, crescita e posizionamento strategico – dichiara

l’amministratore delegato Aldo Negri – che oggi ci consente di affrontare la nuova stagione con basi

solide e una visione chiara. Abbiamo superato il milione di passeggeri e registrato una crescita

diffusa in tutti i segmenti».

Nel dettaglio, il traffico passeggeri è cresciuto del 10,2%, con una quota media del 40% e picchi

del 47% nei mesi estivi. Il segmento auto ha registrato un +11% (quota media 44%, fino al 50%

in estate), mentre le moto hanno segnato +9% e, insieme ai camper, hanno quote stabili e picchi

stagionali significativi, vicini al 50% del mercato.

Importanti anche i progressi sul piano operativo: l’introduzione della nave più giovane oggi

presente sul mercato elbano (M/N Aethalia), maggiore regolarità delle partenze e

ottimizzazione degli orari hanno migliorato efficienza, sostenibilità e comfort del servizio.

«Al centro della nostra strategia resta il territorio – afferma il presidente Giulio Schenone – Vogliamo

essere sempre più la compagnia dell’Elba per l’Elba, attraverso un dialogo costante con

istituzioni, operatori turistici, albergatori e gestori di campeggi. Garantiamo continuità territoriale

anche nei mesi meno profittevoli, senza contributi pubblici».

Tra le novità del 2026, la creazione di una figura dedicata ai rapporti con il territorio, con

l’obiettivo di rafforzare il dialogo e tradurre le esigenze locali in azioni concrete. In questo ambito si inseriscono anche accordi con CONI, ASL e personale scolastico per facilitare la mobilità verso l’isola.

«Guardando al futuro – conclude Negri – puntiamo a consolidare i risultati e migliorare ulteriormente

il servizio, attraverso una maggiore assistenza a bordo. Il contesto globale resta incerto, ma

favorisce il turismo di prossimità: in questo scenario l’Elba si conferma una destinazione sicura,

accessibile e competitiva».

Resta infine centrale il tema dei costi: il carburante marittimo, principale voce di spesa, ha

registrato un incremento del 126% rispetto a febbraio 2026, rappresentando una variabile critica

per il settore.

Oggi Blu Navy opera con tre navi – Acciarello, Tremestieri e Aethalia – e garantisce collegamenti

regolari durante tutto l’anno, fino a 24 corse giornaliere in alta stagione, con elevati standard di

puntualità, sicurezza e comfort. L’affidabilità del servizio, la qualità dell’esperienza a bordo e

l’impegno continuo verso il miglioramento operativo rappresentano i pilastri di una visione che

considera il trasporto marittimo come un’infrastruttura essenziale di continuità tra l’isola e la

terraferma.