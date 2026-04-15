Trasformazione digitale, l’assessore Lombardi incontra a Roma per incontro il sottosegretario Butti

Genova. L’assessore regionale al Turismo e alla Transizione Digitale e Informatica Luca Lombardi ha incontrato ieri sera a Roma il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega a Innovazione e Trasformazione Digitale, alla Strategic Partner Session organizzata da Assinter Italia. Presenti anche l’amministratore unico di Liguria Digitale nonché presidente di Assinter Pier Paolo Greco e il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini.

“Il sottosegretario Butti ci ha fatto i complimenti per come la Liguria sia all’avanguardia in Italia nell’uso dell’intelligenza artificiale con progetti innovativi quali ad esempio Reg4IA nato per gestire al meglio le liste d’attesa sanitarie e per migliorare l’esperienza dei turisti confezionando l’offerta migliore per ogni singolo visitatore – ha detto Lombardi – Abbiamo inoltre posto le basi per una duratura collaborazione tra Regione Liguria e Governo in questo settore estremamente strategico ed importante per la nostra Nazione”.

Nel corso del convegno sono state enunciate le linee guida del Governo: costruire una sovranità digitale europea solida, autonoma e capace di competere senza dipendenze dalle grandi piattaforme globali.