“Transizione energetica decisiva contro guerra e inflazione”, il convegno di Avs

Genova. Il futuro energetico della Liguria sarà al centro della tavola rotonda organizzata da AVS giovedì alle 18,30 nella sede di Music for peace in via Balleydier. Interverranno Selena Candia, capogruppo regionale di AVS (“Le nostre proposte per il piano energetico della Liguria”), Simona Simonetti, co-portavoce regionale di Europa Verde Liguria (“La sfida delle rinnovabili”), Gianluca Peciola, responsabile nazionale Diritti Umani di Sinistra Italiana (“Politiche energetiche e guerra”) e Francesco Alemanni della Direzione nazionale di Europa Verde (“La rivoluzione climatica”). Seguiranno gli interventi delle realtà partecipanti, moderati da Andrea Bassoli, esperto di comunità energetiche rinnovabili.

“Il continuo ricorso alle risorse fossili per la produzione di energia sottopone il nostro paese alla dipendenza verso potenze straniere, costringendoci al perenne ricatto tra democrazia ed economia. Questa minaccia sarà evitabile, in futuro, se sapremo ricorrere con chiarezza alle energie rinnovabili, che possono essere prodotte nel territorio nazionale”.

“Queste fonti energetiche sono lo strumento che ci può consentire di raggiungere l’indipendenza energetica e, di conseguenza, anche l’indipendenza politica. Le energie rinnovabili sono in grado di proteggere i cittadini dal caro-bollette e dall’inflazione, col vantaggio che gli impianti possono essere realizzati in tempi rapidi, mettendo i vantaggi al servizio delle famiglie e delle aziende. L’esempio da seguire è quello della Spagna, dove grazie alle rinnovabili un megawattora costa 14 euro, mentre in Italia si spende più di 100 euro”, spiega Selena Candia.