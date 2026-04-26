Tragedia di Catanzaro, la bambina al Gaslini non è più intubata: “Quadro neurologico promettente”

Genova. È ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro. Nella notte tra venerdì e sabato la piccola paziente è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata e “il quadro neurologico appare, al momento, promettente”, secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’istituto.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, già presso l’ospedale di Catanzaro la piccola era stata stabilizzata in maniera ottimale. “L’obiettivo primario dell’équipe del Gaslini è ora il mantenimento della stabilità clinica, per favorire le massime potenzialità di recupero, con particolare attenzione all’aspetto neurologico”, si legge nella nota.

Il trasferimento era stato gestito in regime di continuità assistenziale: un’équipe del Gaslini composta da un medico e un’infermiera di terapia intensiva ha raggiunto Catanzaro e preso in carico la piccola direttamente sul posto, dopo aver collaborato con i colleghi calabresi alla gestione del caso già nelle ore precedenti alla partenza. L’intera operazione è stata resa possibile da una stretta sinergia tra le équipe ligure e calabrese e dal fondamentale supporto dell’Aeronautica militare (31° stormo), che ha messo a disposizione un volo salvavita allestito come una vera e propria terapia intensiva.

Sabato, intanto, è stato il giorno del dolore a Catanzaro. Nella basilica dell’Immacolata sono stati celebrati i funerali della madre 46enne e degli altri due figli di 4 mesi e 4 anni che la donna ha gettato dal balcone per poi seguirli nell’ultimo gesto. A portare la piccola bara bianca è stato il padre, poi tornato subito a Genova. La chiesa era gremita di persone che hanno voluto partecipare al dolore della famiglia. Ieri pomeriggio la tifoseria del Catanzaro, impegnata in una partita del campionato di serie B, ha osservato quindici minuti di silenzio in segno di rispetto. In città è stato proclamato il lutto cittadino.