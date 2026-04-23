Tragedia di Catanzaro, la bambina sopravvissuta ricoverata in terapia intensiva al Gaslini

Genova. La bambina di sei anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è arrivata con un volo salvavita dell’Aeronautica militare all’istituto Giannina Gaslini di Genova alle 2 di questa notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata.

Il trasferimento si è concluso nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasporto verso Genova, assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale.

“L’esito favorevole dell’operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia d’eccellenza con l’équipe dell’ospedale di Catanzaro – si legge in una nota del Gaslini – che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento”.

“Determinante si è rivelato anche il contributo dell’Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova”.

“Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro clinico”, fanno sapere dall’ospedale.