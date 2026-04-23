  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Supporto

Tragedia di Catanzaro, la bambina sopravvissuta ricoverata in terapia intensiva al Gaslini

La bambina è stata trasportata con un volo salvavita dell'Aeronautica militare ed è arrivata alle 2 di questa notte

volo aeronautica ambulanza

Genova. La bambina di sei anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è arrivata con un volo salvavita dell’Aeronautica militare all’istituto Giannina Gaslini di Genova alle 2 di questa notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata.

Il trasferimento si è concluso nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasporto verso Genova, assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale.

“L’esito favorevole dell’operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia d’eccellenza con l’équipe dell’ospedale di Catanzaro – si legge in una nota del Gaslini – che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento”.

“Determinante si è rivelato anche il contributo dell’Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova”.

“Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro clinico”, fanno sapere dall’ospedale.

Più informazioni
leggi anche
ospedale gaslini
Urgenza
Tragedia di Catanzaro, la bimba di 6 anni sopravvissuta trasferita al Gaslini
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.