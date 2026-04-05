Strade e autostrade, una Pasquetta da “bollino rosso”: attenzione anche a martedì

Genova. Non troppi disagi per il traffico nella giornata di Pasqua, su strade e autostrade della Liguria – salvo le ripercussioni di un incidente in A10 all’altezza di Pegli – ma per il lunedì 6 aprile, lunedì di Pasquetta, il centro operativo di Autostrade per l’Italia prevede bollino giallo al mattino e bollino rosso al pomeriggio.

Attenzione anche sulle strade extraurbane gestite da Anas, potenzialmente sotto stress a causa delle gite fuori porta e dei vari rientri.

Il controesodo di Pasqua porterà code anche martedì 7 aprile con ancora bollini rossi su A7 e A26 verso nord e su A10 e A12 in direzione Genova sia al mattino che al pomeriggio.

I cantieri sulla rete autostradale, in nome di un accordo tra i concessionari e la Regione, resteranno sospesi fino a martedì 7 aprile ma attenzione a quelli inamovibili o emergenziali.

Quindi se è vero che sarà libera la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante, resta però qualche lavoro su A7 e A26. Attenzione al cantiere tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per i lavori alla galleria Monreale e quello tra Bolzaneto e Busalla per la galleria Giovi. In queste tratte si viaggia su una sola corsia.

È sospesa, in questi giorni, la circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso vale sulla rete Anas, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22, mentre martedì 7 il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli ed evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida innanzitutto con l’uso del cellulare”.

Le strade maggiormente soggette a possibili code sono la statale Aurelia lungo tutta la costa ma anche la statale della Val Trebbia e quella della Val Fontanabuona, oltre al passo del Turchino e quello del Bocco.