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Panoramica

La Torre Grimaldina di Palazzo Ducale riapre al pubblico: “Racconta la storia di Genova”

Da sabato 18 aprile genovesi e turisti potranno tornare a salire fino alla sommità della "torre del popolo". Sulla sua storia anche un podcast

torre grimaldina

Genova. Da domani, sabato 18 aprile, riapre al pubblico la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. I genovesi e i turisti potranno tornare sulla “torre del popolo”, simbolo del potere politico esercitato dal Comune prima e della Repubblica poi, e ammirare dall’alto uno straordinario panorama a 360 gradi, della città e dei suoi dintorni.

L’intervento di restauro sulla Torre Grimaldina, si inserisce nel più ampio progetto “Palazzo Ducale: rendere accessibile il Palazzo per rendere accessibile la città”, realizzato grazie ai fondi Pnrr per i musei non statali, avviato nel 2022 dal consiglio della Fondazione Palazzo Ducale.

Per circa un anno la Torre Grimaldina è rimasta nascosta dai ponteggi, sottoposta a un accurato intervento di conservazione e restauro, che ha interessato sia gli interni sia gli esterni. Il lavoro ha richiesto un delicato equilibrio – in accordo con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e l’Università di Genova – tra tutela e fruizione. L’inserimento della nuova scala metallica interna, che oggi consente la visita fino alla sommità, ha comportato diverse sfide progettuali: ogni soluzione è stata studiata per garantire sicurezza, funzionalità e accessibilità senza alterare l’identità storica della torre.

Durante il restauro sono emerse anche alcune piccole sorprese: le operazioni di pulitura hanno restituito una leggibilità inaspettata di superfici e tracce del passato, riportando alla luce dettagli e segni che raccontano la lunga storia di questo luogo.

“Da sabato restituiamo ai cittadini e ai tanti turisti che affollano Genova uno dei monumenti più simbolici della città e della sua storia – dichiara la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella – La torre sarà riaperta dopo gli interventi migliorativi che hanno tenuto conto delle più moderne disposizioni pe l’accessibilità”.

“La politica quando parla di cultura deve farlo con rispetto – sottolinea la sindaca di Genova Silvia Salis – il patrimonio va conservato, ma soprattutto condiviso ed è questa la missione più importante. È un invito a tutta la cittadinanza a tornare a Palazzo Ducale, a volte si sottovaluta il patrimonio della propria città. Questa amministrazione sarà sempre al fianco della produzione e della conservazione culturale”.

“Da oggi Torre Grimaldina non sarà soltanto un luogo da cui ammirare Genova e godere di un panorama mozzafiato, ma diventa luogo di narrazione, capace di raccontare la storia di Palazzo Ducale e dell’intera città – dice il consigliere regionale Federico Bogliolo, in rappresentanza della Regione Liguria – è una giornata importante perché oggi iniziamo finalmente a vedere i risultati delle fatiche e del lavoro portato avanti in questi anni su interventi legati al PNRR ed è importante sottolineare il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile il raggiungimento di questo risultato: una bellissima sinergia tra Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Soprintendenza e tra tutte le realtà che, con amore e passione, hanno lavorato per arrivare a questo traguardo”.

Il progetto era stato avviato quando il presidente di Palazzo Ducale era Luca Bizzarri, che oggi era presente all’inaugurazione: “Feci un post su Facebook poco tempo dopo la fine della mia presidenza, dove mi auguravo di vedere aperta questa meraviglia – racconta – vederla aperta oggi è stata un’emozione, grazie a Serena Bertolucci e a tutti quelli che hanno lavorato perché questo progetto diventasse realtà”.

La Torre Grimaldina è raccontata anche attraverso un podcast, online su tutte le piattaforme di streaming, prodotto da Chora. Scritto e narrato da Davide Savelli, con la partecipazione di Antonio Musarra, Gaia Leandri e Franco Melis, il podcast esplora il “cuore verticale” di Palazzo Ducale e la storia di Genova, attraverso quattro episodi, in cui Savelli, aiutato da studiose ed esperti, parla dell’architettura del potere repubblicano, della trasformazione della torre in carcere e delle vicende dei suoi prigionieri illustri.

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