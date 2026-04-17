Genova. Da domani, sabato 18 aprile, riapre al pubblico la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. I genovesi e i turisti potranno tornare sulla “torre del popolo”, simbolo del potere politico esercitato dal Comune prima e della Repubblica poi, e ammirare dall’alto uno straordinario panorama a 360 gradi, della città e dei suoi dintorni.

L’intervento di restauro sulla Torre Grimaldina, si inserisce nel più ampio progetto “Palazzo Ducale: rendere accessibile il Palazzo per rendere accessibile la città”, realizzato grazie ai fondi Pnrr per i musei non statali, avviato nel 2022 dal consiglio della Fondazione Palazzo Ducale.

Per circa un anno la Torre Grimaldina è rimasta nascosta dai ponteggi, sottoposta a un accurato intervento di conservazione e restauro, che ha interessato sia gli interni sia gli esterni. Il lavoro ha richiesto un delicato equilibrio – in accordo con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e l’Università di Genova – tra tutela e fruizione. L’inserimento della nuova scala metallica interna, che oggi consente la visita fino alla sommità, ha comportato diverse sfide progettuali: ogni soluzione è stata studiata per garantire sicurezza, funzionalità e accessibilità senza alterare l’identità storica della torre.

Durante il restauro sono emerse anche alcune piccole sorprese: le operazioni di pulitura hanno restituito una leggibilità inaspettata di superfici e tracce del passato, riportando alla luce dettagli e segni che raccontano la lunga storia di questo luogo.

“Da sabato restituiamo ai cittadini e ai tanti turisti che affollano Genova uno dei monumenti più simbolici della città e della sua storia – dichiara la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella – La torre sarà riaperta dopo gli interventi migliorativi che hanno tenuto conto delle più moderne disposizioni pe l’accessibilità”.

“La politica quando parla di cultura deve farlo con rispetto – sottolinea la sindaca di Genova Silvia Salis – il patrimonio va conservato, ma soprattutto condiviso ed è questa la missione più importante. È un invito a tutta la cittadinanza a tornare a Palazzo Ducale, a volte si sottovaluta il patrimonio della propria città. Questa amministrazione sarà sempre al fianco della produzione e della conservazione culturale”.

“Da oggi Torre Grimaldina non sarà soltanto un luogo da cui ammirare Genova e godere di un panorama mozzafiato, ma diventa luogo di narrazione, capace di raccontare la storia di Palazzo Ducale e dell’intera città – dice il consigliere regionale Federico Bogliolo, in rappresentanza della Regione Liguria – è una giornata importante perché oggi iniziamo finalmente a vedere i risultati delle fatiche e del lavoro portato avanti in questi anni su interventi legati al PNRR ed è importante sottolineare il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile il raggiungimento di questo risultato: una bellissima sinergia tra Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Soprintendenza e tra tutte le realtà che, con amore e passione, hanno lavorato per arrivare a questo traguardo”.

Il progetto era stato avviato quando il presidente di Palazzo Ducale era Luca Bizzarri, che oggi era presente all’inaugurazione: “Feci un post su Facebook poco tempo dopo la fine della mia presidenza, dove mi auguravo di vedere aperta questa meraviglia – racconta – vederla aperta oggi è stata un’emozione, grazie a Serena Bertolucci e a tutti quelli che hanno lavorato perché questo progetto diventasse realtà”.

La Torre Grimaldina è raccontata anche attraverso un podcast, online su tutte le piattaforme di streaming, prodotto da Chora. Scritto e narrato da Davide Savelli, con la partecipazione di Antonio Musarra, Gaia Leandri e Franco Melis, il podcast esplora il “cuore verticale” di Palazzo Ducale e la storia di Genova, attraverso quattro episodi, in cui Savelli, aiutato da studiose ed esperti, parla dell’architettura del potere repubblicano, della trasformazione della torre in carcere e delle vicende dei suoi prigionieri illustri.