Torna la Sagra del Pesce di Camogli, appuntamento il 10 maggio con la maxi padella

Camogli. Presentata la 74esima edizione della Sagra del Pesce che si svolgerà domenica 10 maggio con il patrocinio del Comune di Camogli e realizzata dalla Pro loco che, per l’occasione, è il suo braccio operativo.

Oltre a essere uno dei 102 eventi autentici liguri, inserito nel calendario messo a punto grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Regione Liguria e dalle Pro loco iscritte all’Albo regionale, la Sagra del Pesce richiama, ogni anno, migliaia di persone per le sue peculiarità che affondano le radici nella storia e nella tradizione della Città dei mille bianchi velieri.

Non meno rilevante l’aspetto religioso: alla vigilia viene celebrato il patrono dei pescatori, San Fortunato, con la processione nelle vie del centro e gli artistici Crocifissi delle Confraternite di Camogli (Santissima Annunziata Ruta, Santi Prospero e Caterina, Nostra Signora Addolorata), che culmina con la “rincorsa”, quando i portatori della cassa con l’immagine del Santo salgono, appunto di corsa, le scale della basilica di Santa Maria Assunta. Un altro momento centrale della serata, dopo lo show pirotecnico, è l’accensione dei falò sulla spiaggia, vere sculture realizzate, nelle settimane precedenti, dai rappresentanti dei quartieri Porto, Pinetto e Risseu. Il tutto coordinato dall’associazione culturale San Fortunato.

Domenica 10 maggio, in piazza Colombo, suggestiva location affacciata sul porto, è il giorno della frittura nella maxi padella, simbolo della Sagra. La macchina organizzativa si basa sull’impegno e la dedizione di decine di volontari, ciascuno con una mansione precisa, dagli “infarinatori”, ai friggitori e agli addetti alle manovre sulla padella e alla distribuzione della frittura (in totale una quindicina di persone) ma anche nel backstage, dove, in maniera meno visibile ma altrettanto fondamentale per la riuscita della festa, si lavora sodo affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.

Previsti servizi di trasporto pubblico straordinari: bus navetta e, nella notte del 10 maggio, il treno 94151 con partenza da Recco alle 00.57 e arrivo alla Spezia Centrale.

“La Sagra del Pesce di Camogli rientra tra i 102 eventi di 67 Pro loco dell’Unpli Liguria inseriti nel Calendario 2026 degli Eventi Autentici Liguri, riconoscimento dato dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione di Agenzia InLiguria frutto del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi -. Questa intesa ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato. La Sagra di Camogli, con 74 anni di vita, è tra i 33 eventi liguri che hanno superato il mezzo secolo: è un evento imperdibile che rappresenta insieme la tradizione culturale, storica ed enogastronomica di questo meraviglioso borgo marinaro. È importante anche sottolineare che questa famosissima sagra si svolge in un periodo diverso da quello classico estivo permettendo quindi di valorizzare la riscoperta delle tradizioni e della cultura locale attirando anno dopo anno un numero sempre più alto di visitatori. La Sagra del Pesce costituisce quindi un valore aggiunto imprescindibile per la comunità e gli operatori economici di Camogli e del suo territorio”.

“Regione Liguria è costantemente attenta alle esigenze del territorio – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. La storica Sagra del Pesce di Camogli è un evento di grande rilevanza che merita, certamente, il nostro massimo supporto. Per questa ragione, in collaborazione con il Comune e Trenitalia, abbiamo deciso di intervenire con un treno notturno straordinario che andrà a sommarsi a quelli che serviranno anche per l’adunata degli Alpini di Genova. Il convoglio partirà da Recco alle 0.57 con arrivo alla Spezia Centrale alle 2.30 e fermate nelle principali località tra cui, ovviamente, Camogli all’1.00. I due treni straordinari per l’adunata degli Alpini, in partenza da Genova Brignole alle 00.15 e all’1, fermeranno a Camogli rispettivamente all’1.09 e all’1.35. L’obiettivo è quello di favorire la massima partecipazione di visitatori alla manifestazione consentendo loro un agevole rientro a casa. Alle grandi attività in corso, su infrastrutture e programmazione, affianchiamo, dunque, questo tipo di iniziative utili per la buona riuscita degli appuntamenti clou, ma anche per una generale promozione della mobilità su rotaia”.

Nel suo intervento il sindaco di Camogli, Giovanni Anelli, ha ringraziato “Regione Liguria per l’ospitalità, la “macchina della sicurezza” con le forze dell’ordine e le pubbliche assistenze e, in modo speciale, la Pro loco che è il nostro punto di forza. La Sagra del Pesce di Camogli è un evento che apre, di fatto, il cartellone delle manifestazioni estive e siamo molto orgogliosi che Regione Liguria, in virtù del protocollo sottoscritto con le Pro loco, l’abbia inserito nel calendario dei 102 eventi autentici liguri. Una manifestazione che riassume in sé i valori della storia, della cultura marinara, della devozione a San Fortunato, che è uno dei tre patroni della città, della gastronomia, della sua vocazione turistica e dello spirito di una comunità decisa a mantenere vive e a trasmettere alle generazioni future le tradizioni legate alla sua anima, alla sua essenza”.