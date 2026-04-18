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20-26 aprile

Tigullio district design, quinta edizione. Assessora Ferro: “Appuntamento importante”

"Il territorio ha tutte le carte in regola per essere luogo di innovazione e creatività a livello internazionale"

Generico aprile 2026

Chiavari. “Il Tigullio Design District è un appuntamento imperdibile che si distingue per la sua capacità di coniugare design, cultura, formazione e innovazione a un’attenta valorizzazione del territorio. Iniziative come questa sono fondamentali per dimostrare che la Liguria e il Tigullio hanno tutte le carte in regola per essere non solo un territorio di grande fascino, ma anche un luogo di innovazione e creatività a livello internazionale”.

Cosi la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta oggi all’inaugurazione della 5° edizione del Tigullio Design District, la manifestazione internazionale dedicata al design in programma dal 20 al 26 aprile.

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