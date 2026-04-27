Terzo valico, completati gli scavi delle gallerie di interconnessione di Novi Ligure

Genova. Terminati gli scavi delle gallerie dell’interconnessione ferroviaria di Novi Ligure con l’abbattimento dell’ultimo diaframma, il punto di raccordo che innesta la nuova linea ad alta capacità Genova–Milano sulla linea storica Genova–Torino.

Questa interconnessione è un elemento chiave del progetto complessivo del Terzo Valico, realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della società di ingegneria FS Engineering, entrambe società del Gruppo FS Italiane, sotto l’egida del Commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri. L’opera, che rientra fra gli interventi finanziati con il PNRR, è pensata per superare i limiti infrastrutturali della storica linea dei Giovi nell’asse tra il Porto di Genova e il Nord-Ovest migliorando l’efficienza e la capacità dei collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte.

L’infrastruttura si sviluppa a partire dalla galleria di Serravalle, interamente in sotterraneo, attraverso due nuove gallerie naturali a singolo binario, per una lunghezza complessiva di 1.700 metri: 723 metri per la galleria del binario dispari e 987 metri per quella del binario pari. Le due canne si diramano nel sottosuolo fino a raggiungere la linea storica in prossimità di Novi Ligure, rendendo possibile l’immissione dei treni, sia passeggeri che merci, in direzione Torino e il percorso inverso senza interferenze con la viabilità urbana e con il traffico ferroviario esistente.

Il cantiere ha interessato un’area di quasi sette ettari, pari a dieci campi da calcio, con lavorazioni che hanno incluso la realizzazione di due grandi cameroni di interconnessione scavati nel sottosuolo, oltre a tratti in galleria artificiale fino al punto di innesto sulla linea storica.

Le lavorazioni si sono svolte in condizioni sfidanti: le gallerie corrono a bassa profondità, e si sviluppano a pochi metri di distanza dalla linea ferroviaria Genova–Torino, rimasta sempre attiva con minime interferenze con la circolazione ferroviaria. Gli scavi sono avanzati contemporaneamente su quattro fronti, accompagnati da un articolato sistema di monitoraggio che ha misurato in tempo reale ogni possibile interferenza con l’infrastruttura esistente in stretto coordinamento con gli Enti e con Rete Ferroviaria Italiana.

Con il completamento degli scavi delle gallerie dell’interconnessione di Novi Ligure il Terzo Valico dei Giovi fa un ulteriore importante passo avanti, si avvicina così l’obiettivo di connettere in modo più rapido ed efficiente i porti liguri, potenziando i collegamenti ferroviari tra i principali poli logistici e il tessuto produttivo del Nord-Ovest