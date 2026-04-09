Termovalorizzatore, Pd: “Bucci faccia chiarezza, a oggi nessun atto concreto”

Liguria. “Si può sapere, con chiarezza e trasparenza, che cosa stia realmente accadendo sul progetto dell’impianto per il trattamento dei rifiuti? A oggi restano senza risposta domande fondamentali: quale proposta è stata scelta? Quale tecnologia è stata individuata? È stata individuata una localizzazione precisa? E ancora, quale mandato sta esercitando l’Agenzia, già oggetto di un nostro esposto alla Corte dei Conti? Su una questione così delicata e strategica per il futuro della Regione non sono più tollerabili confusione, annunci contraddittori e dichiarazioni prive di riscontri concreti”, dichiarano i consiglieri regionali PD Davide Natale, Simone D’Angelo e Roberto Arboscello.

“Servono atti ufficiali, dati verificabili e scelte trasparenti. Invece, leggendo le recenti dichiarazioni del Presidente Bucci, sembra emergere un quadro totalmente incerto e indeterminato, dove quelle che vengono presentate come certezze, alla prova dei fatti, appaiono piuttosto come ipotesi personali, suggestioni o, peggio, mere fantasie. Il Presidente Bucci ha parlato di un costo dell’impianto di 450 milioni di euro. Ma su quale documento si basa questa cifra? A quale tipologia di impianto si riferisce? Quali saranno le ricadute economiche sulle tariffe di smaltimento per cittadini e imprese delle singole province? Sono domande precise che meritano risposte immediate”, proseguono.

“Il Presidente Bucci apra finalmente un confronto serio e pubblico con i territori e con gli amministratori locali, per definire una strategia credibile di chiusura del ciclo dei rifiuti. Una scelta di questa portata non può essere imposta dall’alto né costruita su una sempre più stanca propaganda, ma deve poggiare su una sostenibilità, sia ambientale, che economico-finanziaria”, concludono Natale, D’Angelo e Arboscello.