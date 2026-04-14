Dieci tentate rapine durante un concerto rap in Germania, 23enne arrestato a Genova

Genova. La polizia di Stato, nei giorni scorsi, a Genova, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità giudiziarie della Germania, a carico di un cittadino spagnolo di 23 anni.
Il giovane si era reso responsabile, nel maggio 2025, di dieci tentate rapine durante un concerto di un rapper a Monaco di Baviera.
In quella occasione il 23enne, con altri quattro soggetti italiani, aveva provato a strappare varie collane d’oro dal collo di altrettanti ragazzi che stavano partecipando all’evento musicale, causando loro lesioni dovute alla violenza del gesto.
Il ragazzo è stato portato ora in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’accertamento della responsabilità è demandato esclusivamente alle autorità dello Stato richiedente l’arresto.