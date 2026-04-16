Tenta una rapina in un supermercato di Sampierdarena, arrestato dalla polizia

Genova. Nella giornata di mercoledì 15 aprile la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne, italiano, senza fissa dimora e pluripregiudicato, per tentata rapina impropria.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato notato da personale di un supermercato di via Cantore, a Sampierdarena, mentre con fare sospett, prelevava qualcosa dagli scaffali e lo nascondeva sotto ai vestiti.

Invitato a riconsegnare la merce, solo dopo aver minacciato di morte il commesso si è convinto a mostrare la refurtiva, generi alimentari per 50 euro di valore, per poi darsi velocemente alla fuga.

Sono intervenute le volanti. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie anche a una foto del rapinatore scattata da uno dei presenti e diffusa a tutte le pattuglie in servizio sul territorio.

Iniziate le ricerche, gli agenti hanno identificato il ladro poco più tardi in via Gramsci. È stato arrestato e portato in carcere a Marassi in attesa del processo per direttissima.