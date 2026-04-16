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Manette

Tenta una rapina in un supermercato di Sampierdarena, arrestato dalla polizia

L'uomo, 46 anni, ha minacciato di morte il commesso del negozio e ha provato a fuggire

polizia stato savona

Genova. Nella giornata di mercoledì 15 aprile la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne, italiano, senza fissa dimora e pluripregiudicato, per tentata rapina impropria.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato notato da personale di un supermercato di via Cantore, a Sampierdarena, mentre con fare sospett, prelevava qualcosa dagli scaffali e lo nascondeva sotto ai vestiti.

Invitato a riconsegnare la merce, solo dopo aver minacciato di morte il commesso si è convinto a mostrare la refurtiva, generi alimentari per 50 euro di valore, per poi darsi velocemente alla fuga.

Sono intervenute le volanti. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie anche a una foto del rapinatore scattata da uno dei presenti e diffusa a tutte le pattuglie in servizio sul territorio.

Iniziate le ricerche, gli agenti hanno identificato il ladro poco più tardi in via Gramsci. È stato arrestato e portato in carcere a Marassi in attesa del processo per direttissima.

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