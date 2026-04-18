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Episodio

Piazza della Meridiana, movimentato tentativo di rapina: i clienti di un bar fermano il ladro

Il malvivente è stato poi arrestato dalla polizia di Stato, in collaborazione con la polizia locale

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Genova. Un 23enne è stato arrestato giovedì sera dalla polizia di Stato nel centro storico di Genova dopo aver tentato di rapinare la cliente di un bar di piazza Della Meridiana.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli antidroga della questura disposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e per la prevenzione e repressione di reati predatori.

Battute, anche con unità cinofile, le zone di Prè, via del Campo, Vico Largo, Piazza del Roso, Gramsci e Commenda e vicoli limitrofi con frequenti soste presso gli shop 24h, spesso luoghi di aggregazione di soggetti dediti allo spaccio e di consumatori di sostanze stupefacenti.

La tentata rapina di piazza Della Meridiana ha visto il coinvolgimento di altri clienti del locale che hanno bloccato il ladro e di una barista, minacciata di morte e spintonata dallo stesso malvivente.

Mentre si svolgevano i fatti, alcuni presenti hanno chiamato il 112: sono arrivi gli agenti di polizia insieme a operatori della polizia locale. Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, hanno constatato che il 23enne aveva sì restituito il portafoglio alla donna ma la dinamica dei fatti, ricostruita con l’uso delle telecamere di sorveglianza, lo inchiodava.

Il giovane è stato arrestato. In Questura il 23enne, dopo essersi rifiutato di fornire i suoi dati personali, ha improvvisamente dato in escandescenze spintonando gli operatori, minacciandoli e sputando a terra. L’arresto è stato convalidato a seguito del rito direttissimo.

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