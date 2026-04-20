Tentata rapina alla Coop di Piccapietra, 29enne arrestato dalla polizia

Genova. Un uomo di 29 anni è stato arrestato nella giornata di domenica 19 aprile dalla polizia di Stato per tentata rapina impropria dopo aver tentato di rubare all’interno del supermercato Coop di Piccapietra.

Ieri pomeriggio l’addetto alla vigilanza aveva fermato il soggetto, che lo aveva aggredito a seguito di un controllo. Sul posto gli agenti delle volanti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e interrogato i testimoni: la guardia giurata aveva notato l’uomo poco prima mentre nascondeva qualcosa nello zaino e gli aveva chiesto di mostrargli il contenuto.

Il rapinatore si è rifiutato, ha sferrato un pugno in faccia al vigilantes e poi ha spruzzato dello spray al peperoncino per tentare di fuggire.

Gli agenti di polizia lo hanno identificato e controllato il suo zaino. L’uomo era un pregiudicato, è stato in effetti trovato in possesso di generi alimentari non pagati, arrestato e portato in questura in attesa del processo in direttissima.