Tentata rapina con calci e pugni a Brignole, la polizia arresta un 18enne e un 19enne

Genova. Hanno aggredito un 24enne colpendolo violentemente con calci e pugni, anche alla testa, per rubargli il cellulare. Per questo due giovani di 18 e 19 anni, originari dell’Egitto e della Tunisia, sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia dopo le indagini della squadra mobile.

La tentata rapina risale allo scorso 11 marzo. La vittima, un giovane italiano che aveva riportato ferite guaribili in una settimana, era riuscita a reagire e fuggire per poi chiedere l’intervento delle forze delle ordine.

Grazie al raffronto delle testimonianze e delle immagini di videosorveglianza, la polizia è riuscita a identificare i responsabili, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura. Tra l’altro si trattava di persone note per precedenti di polizia dello stesso tipo.

La squadra mobile ha rintracciato gli indagati, uno presso il Cpr di Milano e l’altro nel centro storico di Genova. I due sono stati portati in carcere e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.