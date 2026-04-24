Teatro Nazionale, l’ex ministra Roberta Pinotti verso la presidenza

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha ufficializzato la nomina di sette membri dell’assemblea del Teatro Nazionale di Genova per il prossimo quinquennio, a seguito della scadenza degli incarichi precedenti. Lo comunica il Comune di Genova, socio istituzionale del teatro, e che partecipa all’assemblea con la nomina diretta dei propri rappresentanti, sette su undici totali.
Il primo dei nomi, in pole per la presidenza, è quello di Roberta Pinotti, ex ministra della Difesa, ex senatrice e esponente del Pd, attuale presidente della fondazione del Polo nazionale della dimensione subacquea.
Per sue stesse dichiarazioni, Pinotti è stata tra le più convinte fautrici della candidatura di Silvia Salis alle elezioni dello scorso anno.
Gli altri nomi sono quelli di Daniela Anselmi, Daniela Ilacqua, Michele Ispodamia, Enrico Ivaldi, Maurizio Luvizone e Alberta Nucatola.
“La selezione – si legge nella nota di Tursi – è avvenuta sulla base dei curricula presentati, tenendo conto dei requisiti di professionalità, qualificazione ed esperienza, nonché della natura fiduciaria degli incarichi”.
L’assemblea, composta da rappresentanti di Comune, Regione e Camera di Commercio, procederà quindi alla nomina di presidente, vicepresidente e consiglio di amministrazione, che gestiranno il teatro per il quinquennio, secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione.
“Con queste nomine, il Comune di Genova intende garantire continuità e competenza nella governance del Teatro Nazionale, rafforzandone il ruolo di riferimento nel panorama culturale cittadino e nazionale”, conclude il comunicato.
Se come tutto lascia presagire Pinotti sarà nominata presidente, succederà ad Alessandro Giglio, imprenditore, che già per due mandati presidente non potrebbe comunque essere riconfermato.