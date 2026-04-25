La polizia locale scova un tassista abusivo: 7mila euro di multa e veicolo sequestrato

Genova. La scorsa notte, nell’ambito di un servizio di osservazione in abiti civili, gli agenti della polizia locale hanno individuato e multato un cittadino ecuadoriano, residente a Genova, che svolgeva attività abusiva di trasporto persone a pagamento.

Il veicolo era già stato oggetto di un precedente controllo che aveva quindi portato a una serie di approfondimenti: ieri sera, la vettura, di nuova immatricolazione e di cospicuo valore commerciale, è stata seguita nel corso della serata mentre il tassista abusivo effettuava diverse corse tra il centro cittadino, la zona di Sampierdarena e il ponente, caricando e scaricando passeggeri in più punti con modalità del tutto sovrapponibili a quelle di un servizio di Ncc.

Il conducente è risultato privo di qualsiasi titolo autorizzativo, licenza taxi o autorizzazione Ncc, e il veicolo utilizzato è risultato immatricolato a uso privato, intestato a terza persona quindi non al conducente. Il codice della strada prevede una sanzione superiore a 7mila euro, la confisca dell’autovettura, la sospensione della patente di guida fino a 12 mesi e, in caso di recidiva nel triennio, la revoca della patente.