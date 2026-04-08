Taekwondo, due genovesi campionesse d’Italia Juniores

Busto Arsizio. Sono due le nuove campionesse italiane genovesi di taekwondo. Rachele Bodratto e Martina Della Rocca hanno infatti vinto il titolo tricolore ai campionati nazionali che si sono tenuti a Busto Arsizio, in Lombardia, sabato 28 e domenica 29 marzo. L’edizione ha visto la partecipazione record di 569 atleti da 200 società in tutta Italia; Rachele e Martina hanno dominato le rispettive categorie mettendosi l’oro al collo rispettivamente nella 41 kg e nella 57 kg, perdendo entrambe un solo round in tutto il torneo. Per le due quattordicenni, entrambe in forza alla Scuola Genova, si apriranno ora le porte del Centro di preparazione olimpica di Formia per il raduno collegiale con la nazionale azzurra, primo step del cammino che porterà ai campionati Europei di categoria in programma a novembre in Romania.

“Appena finita la gara ho subito provato molta soddisfazione, prepararmi al meglio per questa competizione cercando di non tralasciare lo studio è stato davvero complicato, ma ce l’ho fatta” dichiara Rachele Bodratto, che con questo oro centra il bis dopo la vittoria di giugno in Coppa Italia e che ora culla sogni azzurri “Dopo la vittoria in coppa sono stata convocata in occasione di alcuni raduni con la nazionale senza però riuscire ad entrare a farne parte in pianta stabile, il mio obiettivo è riuscire a indossare la tuta della nazionale e rappresentare l’Italia in un’importante manifestazione internazionale. Questa medaglia è innanzitutto una mia soddisfazione che mi ripaga dei sacrifici che condivido con la mia famiglia, con il maestro e con tutti gli allenatori che mi guidano per migliorarmi sempre. Ho conosciuto il taekwondo per caso, è stata una mia amica che lo praticava a convincermi a lasciare il nuoto e a provarlo perché, diceva, si adattava alla mia indole adrenalinica. Appena finito il primo allenamento ho capito subito che era lo sport adatto a me”.

Per la Scuola Genova sono arrivate anche la medaglia d’argento di Maristella Maggioncalda e i bronzi di Giada Urciuoli e Mario Andriulli che hanno permesso al team del maestro Fugazza di raggiungere il secondo posto nel medagliere femminile, dietro solo alla pugliese New Martial Mesagne. Il taekwondo genovese festeggia anche l’argento di Flavio Russo, della Lanterna Taekwondo, fermatosi solo in finale al cospetto torinese Ieluzzi, numero 1 del ranking europeo.

Busto Arsizio è stata sede anche dei campionati nazionali cinture rosse, la Serie B del taekwondo. Per il movimento genovese oro per Ginevra Ziglioli e Alisia Zamboni (entrambe Scuola Genova) mentre sono di bronzo Viola Quistelli (Lanterna) Christian Pastore (Scuola Genova) e Mattia Vivardi (Polisportiva Città dei ragazzi).

Per il taekwondo ligure prossimo appuntamento il 18 e 19 aprile con i campionati interregionali in programma a Quiliano.

Rachele Bodratto in azione a Busto Arsizio