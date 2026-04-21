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Idea

Centri del riuso, la proposta di studenti e studentesse del Pertini alla sindaca Salis

Oltre cento ragazzi protagonisti di un percorso partecipativo nato dal progetto europeo Super_Eco

studenti pertini

Genova. In occasione della Giornata della Terra e nel contesto del Circular City Forum 2026, la sindaca Silvia Salis ha ricevuto dagli studenti del liceo statale Pertini di Genova, accompagnati a Palazzo Tursi dai loro insegnanti, una proposta di legge di iniziativa popolare contenente misure dedicate alla promozione di comportamenti sostenibili e allo sviluppo dell’economia circolare.

La consegna ha rappresentato l’esito di un percorso partecipativo che ha visto le ragazze e i ragazzi impegnati nella costruzione di strumenti normativi, con particolare attenzione al potenziamento dei centri del riuso.

Il disegno di legge è stato elaborato all’interno del progetto Interreg SUPER_ECO, che ha coinvolto oltre cento studenti in un articolato programma di sensibilizzazione sui temi della circolarità, realizzato grazie al contributo di centri del riuso, stakeholder e realtà del territorio.

studenti pertini

L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova e dalla Città Metropolitana di Genova in collaborazione di AMIU per le attività specifiche

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