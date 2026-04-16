Torna lo Streeat Food Truck Festival, piazza della Vittoria dal 17 al 19 aprile

Genova. Lo STREEAT® Food Truck Festival torna in Liguria, le cucine mobili si accenderanno in piazza della Vittoria a Genova da venerdì 17 a domenica 19 Aprile 2026. L’evento è realizzato in collaborazione con il Civ Piazza della Vittoria.

Nato nel 2014, STREEAT® Food Truck Festival, è il primo festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di qualità su ruote. “Tramite un processo di cultura dal basso vuole essere fonte di diffusione di cultura e conoscenza enogastronomica, di formazione, informazione ed educazione in merito alle tematiche legate al rapporto tra cibo, salute, innovazione e artigianalità, e si conferma a tutti gli effetti come evento atto a promuovere i prodotti locali e nazionali”, dicono gli organizzatori.

Per tre giorni con STREEAT® Food Truck Festival cibi da tutta Italia e birre artigianali italiane oltre a una selezione musicale di atmosfera.

Ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Le cucine saranno attive venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 11 all’1 e domenica dalle 11 a mezzanotte.

La scelta gastronomica spazierà dal fritto misto ascolano con olive classiche, al tartufo, vegane, cremini, mozzarelline e carciofini, burritos, tacos e nachos Messicani, panini con la picanha, arancin*, cassatine e dolci Siciliani, smash burger e barbecue Americano, crêpes, pancake, waffel, smoothies, cupcake, bubble tea, maxi ciambelle, hamburger di Chianina, pizza fritta napoletana, pita gyros, dolmades e tzatziki, bombette tradizionali pugliesi e focaccia di Altamura, panini con spalla di maiale allevato allo stato brado, panini di mare e fritti di pesce, roesti farcito, gnocco fritto artigianale con salumi e formaggi e così via.

Durante l’arco della manifestazione si terranno anche diverse attività culturali e ludiche, tra cui workshop con le eccellenze gastronomiche locali e nazionali.