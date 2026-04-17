Strappa la collana a una turista, ladro “trasfertista” arrestato a Milano

Genova. Un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di avere strappato la collana d’oro a una turista spezzina venuta a visitare Genova per una giornata.

I fatti risalgono allo scorso gennaio. Secondo la ricostruzione dei “falchi” della squadra mobile il 27enne, cittadino marocchino residente a Milano, si è appostato in piazza Verdi, angolo Thaon di Ravel, e quando la donna si è avvicinata l’ha afferrata alla gola e le ha strappato la catenina.

La vittima ha subito chiamato il 112 e la squadra mobile ha avviato le indagini passando al setaccio le immagini dei sistemi di video-sorveglianza. Gli investigatori hanno scoperto anche che il 27enne non ha agito solo, ma si è fatto aiutare da un complice per controllare la zona e segnalare l’eventuale presenza di forze dell’ordine.

La procura ha chiesto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip ed eseguita dalla squadra mobile a Milano. Il 27enne era infatti “trasfertista“, e dopo il colpo era tornato nel capoluogo lombardo, anche se aveva già la misura cautelare del divieto di dimora dal capoluogo lombardo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore.