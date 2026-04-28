Stelle nello sport, proclamati gli sportivi liguri del 2026: la premiazione al galà del 14 maggio

Genova. Daniele De Rossi, Attilio Lombardo, Federico Bergamasco, Chiara Fiorelli, Roberto Terranova, Elena Motosso, Rebecca Falcini, il TSN Genova. Ecco le Stelle nello Sport 2026 scelte dal pubblico al termine di due mesi di votazioni. Sono 147.554 le preferenze espresse all’indirizzo di atlete e atleti, di società protagoniste nel panorama dello sport ligure.

Daniele De Rossi è il Rossoblucerchiato dell’Anno. L’allenatore del Genoa totalizza 2524 voti, coach Attilio Lombardo è il sampdoriano più votato con 1734 preferenze nel Trofeo Gruppo Eco Eridania.

E’ Federico Bergamasco (Waterfront Sailing Genova) lo sportivo Big del 2026. Nel Trofeo BPER il velista genovese, campione mondiale assoluto e Under 21, totalizza 3350 voti e precede il pallanuotista Luca Damonte (RN Savona), due volte argento mondiale, e lo sciatore paralimpico Andrea Modica (Art4Sport), fermatisi rispettivamente a 2629 e 2144 voti.

Chiara Fiorelli, campionessa europea e argento ai World Games di Ju Jitsu, trionfa nel Trofeo Montallegro con 3048 preferenze. L’atleta della Lino Team ASD fa festa insieme a Beatrice Serra (USS Gonzatti), plurimedagliata internazionale di Orientamento Subacqueo, e Agnese Spotorno (Cambiaso Risso for Special), due volte oro ai Mondiali Virtus 2026 nella corsa paralimpica, rispettivamente seconda e terza con 2494 e 2125 voti.

Roberto Terranova (Canottieri Sampierdarenesi) è, con 3318 preferenze, lo sportivo più votato nella categoria Junior maschile abbinata al Trofeo Cambiaso Risso. Il campione europeo Under 19 di canottaggio precede Antonio Ghiglino (2844), campione italiano Junior 1 2025 con i colori della Ginnastica Andrea Doria, e Samuele Ajmar (2292), giovane talento della Colombo Volley.

Elena Motosso, medagliata ai Tricolori Senior di Ritmica e già nell’orbita dell’accademia federale di Desio, è la leader della categoria Junior femminile. Nel Trofeo PSA Italy, con 3049 voti, la ginnasta della PGS Auxilium sale sul più alto gradino del podio, affiancata dalla nuotatrice Anna Balbis (RN Imperia – 2368 voti), medagliata alla Coppa Comen e in numerosi campionati nazionali giovanili, e, terze pari merito con 1772 voti, Amelia Zamana (ASD Sport Savona Team Di Bari), albenganese terza classificata alla World Boxing Futures Cup, e Giulia Valenza, atleta di spicco della Ginnastica Andrea Doria.

Rebecca Falcini, tra i migliori talenti della spada giovanile e colonna della Chiavari Scherma, alza il Trofeo Redelfi nella categoria Under 14 abbinata ai Green grazie ai 3025 voti conseguiti. Sul podio anche il bomber dell’Hockey Sarzana, Elia Rossi, e la promessa della Bad Lake Hockey, Lorenzo Montefinese, rispettivamente con 2589 e 2350 preferenze.

La più antica società sportiva della Liguria, con i suoi 175 anni compiuti nel 2026, vince il Trofeo Novelli 1934. Tra le società spicca il TSN Genova con i suoi 2935 voti davanti a Zena Roller (2455) e alla Vivisemm Ginnastica (2137).

Le Stelle nello Sport 2026 saranno incoronate giovedì 14 maggio in occasione del 27° Galà delle Stelle a partire dalle 20:30 nella cornice della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova