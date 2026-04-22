Stefano Risaliti lascia il Sestri Levante: comunicate le dimissioni dalla presidenza

Sestri Levante. Non sarà più Stefano Risaliti il presidente del Sestri Levante. L’ormai ex numero uno rossoblù, che ha uidato per dodici stagioni i rossoblù portandoli anche in Serie C, ha rassegnato le sue dimissioni tramite una nota pubblicata dal club.

“Dopo 12 anni alla guida dell’US Sestri Levante 1919 ho ritenuto che fosse giunto il momento di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente. Si chiude per me un percorso lungo e intenso, vissuto con passione, responsabilità e serietà. In questi anni il club ha compiuto un cammino significativo, culminato con la promozione nel calcio professionistico e la partecipazione per due stagioni alla Serie C, traguardi che rappresentano motivo di grande orgoglio. Oggi lascio una realtà solida, competitiva e ben posizionata nel campionato di Serie D, ma soprattutto una società sana, strutturata e senza esposizioni debitorie.

In quest’ottica, il trasferimento delle mie quote avverrà senza alcuna valorizzazione economica, proprio per favorire continuità e sviluppo del progetto. Questa decisione nasce dalla convinzione che ogni ciclo abbia il suo naturale compimento e che sia giusto aprire una nuova fase per il club. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso: dirigenti, staff, atleti, collaboratori, sponsor e tifosi, che con il loro sostegno hanno reso possibile tutto questo. Infine auguro a chi subentrerà il meglio per il futuro”.