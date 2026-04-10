Spreco alimentare, Fondazione Barilla arriva a Genova con il Grand Tour del “Libro del risparmio”

Genova. Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud e coinvolto migliaia di persone, il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla arriva a Genova per una delle sue ultime tappe, prima della conclusione a Milano in Piazza Cordusio, dal 29 aprile al 10 maggio.

Un percorso nazionale iniziato da Roma a febbraio e sviluppato attraverso 10 città italiane che ha portato al centro del dibattito quotidiano il tema dello spreco alimentare, dimostrando come piccoli gesti possano generare un impatto reale sull’ambiente e sull’economia domestica.

Il progetto itinerante approda nel capoluogo ligure scegliendo uno dei suoi luoghi più iconici e rappresentativi: il Porto Antico, e in particolare l’area di Calata Falcone e Borsellino. Cuore pulsante della vita cittadina e porta sul Mediterraneo, questo spazio – oggi completamente riqualificato e polo culturale di intrattenimento – accoglie ogni giorno cittadini, famiglie e turisti, offrendo un contesto ideale per intercettare un pubblico ampio e trasversale e trasformare un momento di svago in un’occasione di riflessione sul valore del cibo.

Qui prende forma l’installazione artistica del Grand Tour, che si presenta come un grande libro animato: scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata rendono i messaggi accessibili a un pubblico eterogeneo, invitando i passanti a fermarsi, osservare e riflettere.

Il progetto porta la firma del regista e artista visivo Virgilio Villoresi, che unisce cinema e animazione attraverso la delicatezza della carta e meccanismi cinetici, mentre la paper art è affidata a Mauro Seresini, autore di personaggi e ambientazioni interamente realizzati a mano.

Al centro dell’esperienza c’è il Libro del Risparmio, la pubblicazione gratuita di Fondazione Barilla che raccoglie 120 azioni quotidiane per gestire meglio il cibo in casa, dalla spesa alla conservazione, offrendo strumenti concreti per cambiare abitudini.

In Italia lo spreco alimentare resta, infatti, un fenomeno rilevante: se da un lato si registrano segnali di maggiore attenzione, dall’altro il valore complessivo è ancora elevato e continua a pesare sia sull’ambiente sia sulle abitudini quotidiane.

Secondo il Rapporto Waste Watcher International – Il Caso Italia 2026, ogni persona getta ancora oltre mezzo chilo di cibo a settimana*. È proprio nella gestione domestica che si gioca la partita più importante: piccoli sprechi ripetuti nel tempo possono tradursi in un risparmio significativo, anche 500 euro l’anno per famiglia.

Per scaricare Il Libro del Risparmio di Fondazione Barilla cliccare qui.