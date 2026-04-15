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Progetti

Sport over 65, presentato il nuovo bando della Regione: nel 2025 raggiunti 800 cittadini liguri

La nuova misura, aperta a tutti gli enti di promozione sportiva interessati, sarà attiva dal 23 aprile al 21 maggio 2026

Generico aprile 2026

Genova. La Regione Liguria rinnova il proprio impegno nella promozione dell’attività sportiva tra la popolazione over 65. Questa mattina sono stati presentati i risultati del bando 2025 destinato agli enti di promozione sportiva, insieme ai criteri e alle modalità del nuovo avviso di prossima apertura.

“Grazie a questa nuova misura, nel 2025 oltre 800 cittadini liguri over 65 hanno praticato attività fisica gratuitamente – spiega la vicepresidente regionale e assessora allo Sport Simona Ferro –. Le attività principali hanno incluso ginnastica dolce, trekking e gruppi di cammino, ma anche arti marziali, ballo da sala e attività ispirate al teatro-danza. Parallelamente, gli enti di promozione sportiva hanno organizzato webinar e percorsi formativi con esperti nutrizionisti, professionisti sanitari e psicologi, finalizzati alla promozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare, e alla sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione”.

Nel 2025 gli enti di promozione sportiva vincitori del bando sono stati i comitati regionali di Libertas, Csi, Endas e Uisp. La nuova misura, aperta a tutti gli enti interessati a presentare domanda per la promozione dell’attività fisica tra gli over 65, sarà attiva dal 23 aprile al 21 maggio 2026. I progetti dovranno valorizzare la dimensione sociale, educativa e formativa dello sport, promuovendo al contempo la diffusione gratuita dell’attività fisica come strumento di tutela della salute e di miglioramento del benessere psico-fisico.

“Sulla scia degli ottimi risultati della prima edizione – prosegue Ferro – abbiamo voluto rilanciare il bando nel 2026, traducendo ancora una volta la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025 in azioni concrete, capaci di generare benefici ad ampio raggio sul territorio e lasciare un’eredità duratura. Lo spirito resta quello di diffondere a tutte le età la cultura del movimento e stili di vita sani e attivi, associandoli a momenti di condivisione e di socializzazione in cui nessuno si senta escluso, supportando in particolare le persone anziane o fragili a cui risulti più difficile praticare sport”.

La misura è finanziata con uno stanziamento regionale di 90mila euro e il contributo previsto per ciascun progetto varia da un minimo di 10mila euro a un massimo di 20mila euro. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Sportello Online di Regione Liguria. È già operativo il link per prendere visione dei contenuti del bando: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizi/dettaglio/PE_0123.

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