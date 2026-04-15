Sport over 65, presentato il nuovo bando della Regione: nel 2025 raggiunti 800 cittadini liguri

Genova. La Regione Liguria rinnova il proprio impegno nella promozione dell’attività sportiva tra la popolazione over 65. Questa mattina sono stati presentati i risultati del bando 2025 destinato agli enti di promozione sportiva, insieme ai criteri e alle modalità del nuovo avviso di prossima apertura.

“Grazie a questa nuova misura, nel 2025 oltre 800 cittadini liguri over 65 hanno praticato attività fisica gratuitamente – spiega la vicepresidente regionale e assessora allo Sport Simona Ferro –. Le attività principali hanno incluso ginnastica dolce, trekking e gruppi di cammino, ma anche arti marziali, ballo da sala e attività ispirate al teatro-danza. Parallelamente, gli enti di promozione sportiva hanno organizzato webinar e percorsi formativi con esperti nutrizionisti, professionisti sanitari e psicologi, finalizzati alla promozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare, e alla sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione”.

Nel 2025 gli enti di promozione sportiva vincitori del bando sono stati i comitati regionali di Libertas, Csi, Endas e Uisp. La nuova misura, aperta a tutti gli enti interessati a presentare domanda per la promozione dell’attività fisica tra gli over 65, sarà attiva dal 23 aprile al 21 maggio 2026. I progetti dovranno valorizzare la dimensione sociale, educativa e formativa dello sport, promuovendo al contempo la diffusione gratuita dell’attività fisica come strumento di tutela della salute e di miglioramento del benessere psico-fisico.

“Sulla scia degli ottimi risultati della prima edizione – prosegue Ferro – abbiamo voluto rilanciare il bando nel 2026, traducendo ancora una volta la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025 in azioni concrete, capaci di generare benefici ad ampio raggio sul territorio e lasciare un’eredità duratura. Lo spirito resta quello di diffondere a tutte le età la cultura del movimento e stili di vita sani e attivi, associandoli a momenti di condivisione e di socializzazione in cui nessuno si senta escluso, supportando in particolare le persone anziane o fragili a cui risulti più difficile praticare sport”.

La misura è finanziata con uno stanziamento regionale di 90mila euro e il contributo previsto per ciascun progetto varia da un minimo di 10mila euro a un massimo di 20mila euro. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Sportello Online di Regione Liguria. È già operativo il link per prendere visione dei contenuti del bando: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizi/dettaglio/PE_0123.