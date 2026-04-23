“Lo hanno spinto dalle scale”, ma era ubriaco ed è caduto: panico in hotel

Genova. Momenti di panico giovedì mattina nella hall di un hotel di via Bersaglieri d’Italia, a Principe, quando un uomo è volato dalle scale finendo rovinosamente a terra.

Il personale dell’albergo, prestandogli le prime cure, ha inizialmente pensato che l’uomo fosse stato spinto e ha chiamato la polizia. Quando le volanti del commissariato di Cornigliano sono arrivate sul posto, però, hanno capito che non era successo nulla di illegale.

Il ferito, un uomo di circa trent’anni, era ubriaco ed è inciampato, cadendo dalla cima delle scale. Nella sua stanza sono state trovate numerose bottiglie vuote, e lui stesso non riusciva a spiegarsi con chiarezza. Nella caduta è camuqu rimasto ferito, ed è stato disposto per lui il trasferimento all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.