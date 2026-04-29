Ponte del Primo Maggio senza la spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. La spiaggia di Ghiaia, a Santa Margherita Ligure, è ufficialmente off limits: il sindaco di Guglielmo Caversazio ha dovuto firmare l’ordinanza di divieto di balneazione dando seguito al decreto regionale che vieta la balneabilità per tutta la stagione estiva.

Il decreto regionale è stato adottato dopo che per cinque anni consecutivi il punto di prelievo è risultato “scarso” durante i monitoraggi di Arpal. Dal primo maggio al 30 settembre dunque la spiaggia di Ghiaia – una delle poche libere a Santa Margherita – non sarà accessibile, quantomeno per fare il bagno.

Il sindaco ha già disposto del decreto di fronte al Tar, parlando di “grave pregiudizio” verso il territorio, ma per il primo, vero ponte primaverile il danno ormai è fatto: i turisti che arriveranno in città venerdì Primo Maggio per godersi il primo sole e provare il primo tuffo di stagione dovranno scegliere un altro punto del litorale.