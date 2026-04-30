Genova. Parte un po’ in salita la stagione balneare genovese: fare il bagno davanti alla spiaggia di Priaruggia non sarà possibile fino al primo giugno, un mese oltre l’apertura ufficiale fissata per il primo maggio.

A questo si aggiungono i divieti di balneazione temporanei davanti alle spiagge di Vernazzola, Santa Chiara e via Flecchia, interdette in attesa di un secondo campionamento da parte di Arpal.

Lo dispongono le ordinanze firmate dalla sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, che definiscono calendario e qualità delle acque lungo tutto il litorale cittadino.

Stagione balneare al via

La fotografia scattata dai monitoraggi di Arpal restituisce un quadro complessivamente positivo, ma con alcune criticità. Priaruggia, classificata con qualità “scarsa”, è il simbolo di queste difficoltà: qui la balneazione non è consentita per l’avvio di stagione, a differenza della maggior parte delle spiagge genovesi che apriranno regolarmente.

Scorrendo la costa da Ponente a Levante, prevalgono i tratti “eccellenti”, soprattutto nelle aree più esterne. Zone come Vesima, Crevari e gran parte del litorale di Voltri e Pra’ mostrano acque di alta qualità, mentre nel centro cittadino spiccano positivamente tratti come Punta Vagno e il fronte di corso Italia, insieme a Vernazzola e diversi segmenti tra Quarto e Nervi.

Boccadasse e alcune porzioni di Sturla risultano invece classificate “scarse”, così come l’area di Priaruggia e il tratto in corrispondenza di via Divisione Acqui. In queste zone la balneazione è sconsigliata o vietata, almeno fino a nuovi rilievi. Restano inoltre interdette in modo permanente le aree portuali e gli sbocchi di torrenti o scarichi, tra cui ampie porzioni del porto di Porto di Genova e le zone limitrofe ai depuratori.

La qualità delle acque delle spiagge genovesi