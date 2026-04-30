Genova. Parte un po’ in salita la stagione balneare genovese: fare il bagno davanti alla spiaggia di Priaruggia non sarà possibile fino al primo giugno, un mese oltre l’apertura ufficiale fissata per il primo maggio.
A questo si aggiungono i divieti di balneazione temporanei davanti alle spiagge di Vernazzola, Santa Chiara e via Flecchia, interdette in attesa di un secondo campionamento da parte di Arpal.
Lo dispongono le ordinanze firmate dalla sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, che definiscono calendario e qualità delle acque lungo tutto il litorale cittadino.
Stagione balneare al via
La fotografia scattata dai monitoraggi di Arpal restituisce un quadro complessivamente positivo, ma con alcune criticità. Priaruggia, classificata con qualità “scarsa”, è il simbolo di queste difficoltà: qui la balneazione non è consentita per l’avvio di stagione, a differenza della maggior parte delle spiagge genovesi che apriranno regolarmente.
Scorrendo la costa da Ponente a Levante, prevalgono i tratti “eccellenti”, soprattutto nelle aree più esterne. Zone come Vesima, Crevari e gran parte del litorale di Voltri e Pra’ mostrano acque di alta qualità, mentre nel centro cittadino spiccano positivamente tratti come Punta Vagno e il fronte di corso Italia, insieme a Vernazzola e diversi segmenti tra Quarto e Nervi.
Boccadasse e alcune porzioni di Sturla risultano invece classificate “scarse”, così come l’area di Priaruggia e il tratto in corrispondenza di via Divisione Acqui. In queste zone la balneazione è sconsigliata o vietata, almeno fino a nuovi rilievi. Restano inoltre interdette in modo permanente le aree portuali e gli sbocchi di torrenti o scarichi, tra cui ampie porzioni del porto di Porto di Genova e le zone limitrofe ai depuratori.
La qualità delle acque delle spiagge genovesi
- Dopolavoro FF.SS.: da Limite comunale a Scoglio della Aguggia (eccellente);
- Vesima: da Scoglio della Aguggia a Delimitazione Est Baia di Vesima (eccellente);
- Campeggio Tortuga: da Delimitazione Est Baia di Vesima a Magazzino ANAS (eccellente);
- Capo Marina Villa Azzurra: da Magazzino ANAS al civ. n. 22 di via P.P. Rubens (eccellente);
- Mulino di Crevari: da civ. n. 22 di Via P.P. Rubens a civ. n. 1 di Via Romana di Voltri (eccellente);
- Cerusa: da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini (sufficiente);
- Castello Genovese: da civ. n. 30 di Via Camozzini a Castello Genovese a Ovest del Torrente Leira (eccellente);
- Piazza Nicolò da Voltri: da civ. n. 1 di Piazza Nicolò da Voltri a Molo del bacino portuale di Pra’ (eccellente);
- Ponente Torrente Rexello – lunghezza metri 147 (buona);
- Levante Torrente Rexello – lunghezza metri 173 (sufficiente);
- Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre – lunghezza metri 706 (sufficiente);
- Spiaggia Multedo: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan (sufficiente);
- P.ta Vagno: da Depuratore Punta Vagno a confine Est Bagni S. Nazaro (eccellente);
- Forte S. Giuliano: da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano (eccellente);
- Presidio Militare: da asse spigolo Ovest di Via del Forte S. Giuliano ad asse Ovest di V.le N. Sauro (eccellente);
- Viale Nazario Sauro: da asse Ovest V.le N. Sauro a civ. n. 26 di Lungomare Lombardo (eccellente);
- Lungomare Lombardo: dal civ. n. 26 di Lungomare Lombardo a confine Est Bagni Nuovo Lido (eccellente);
- Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S.Chiara (scarsa);
- Santa Chiara: dal civ. n. 47 di via Capo di S. Chiara (eccellente);
- Spiaggia Vernazzola: da Punta Molo Vernazzola a civ. n. 4 di Via Vernazzola (eccellente);
- Sturla Ovest: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone (scarsa);
- Sturla Est: da asse di Via S. Gerolamo di Quarto al lato Est del civ. n. 8 di Via 5 Maggio (eccellente);
- Via 5 Maggio: dal lato Est del civ. n. 8 di Via 5 Maggio al lato Est del civ. n. 18 di Via 5 Maggio (eccellente);
- P.zza Crispi: dal lato Est del civ. n. 18 di Via 5 Maggio al Confine Est della spiaggia libera attrezzata di P.zza F. Crispi (eccellente);
- Via Stacchetti: dal confine Est della spiaggia libera di P.zza F. Crispi a tratto terminale di Via S. Stacchetti (eccellente);
- Capo S. Rocco: da asse di Via Capo S. Rocco a asse civ. nr. 8 – 10 di Via Quarto (eccellente);
- Via Quarto: dall’asse dei civv. nr. 8 – 10 di Via Quarto a m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto (eccellente);
- Depuratore Quinto: da m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto (eccellente);
- Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui (scarsa);
- Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli (eccellente);
- Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia (buona);
- Quinto: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli– (eccellente);
- Spiaggia Via Gianelli: da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo (eccellente);
- Spiaggia Via Murcarolo: da lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo al lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo (eccellente);
- Scogliera Via Oberdan: da lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi (eccellente);
- Scogliera Miramare: da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi (eccellente);
- Passeggiata di Nervi: da Vico alla Passeggiata di Nervi all’accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla (buona);
- Zona Sciolla: da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo (buona);
- Torre Gropallo: da Punta Torre Gropallo a m. 300 ad Est Torre Gropallo (buona);
- Passeggiata Anita Garibaldi: da m. 300 ad Est della Torre Gropallo a civ. n. 13 della Passeggiata A. Garibaldi (eccellente);
- Spiaggia Capolungo: da civ. n. 13 della Passeggiata A. Garibaldi a Confine Comuni Genova/Bogliasco (eccellente);
- Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco (scarsa).