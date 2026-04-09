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Sampierdarena

Spaccio nei giardini della Fiumara, arrestata una coppia

Si tratta di due 19enni, lei genovese, lui egiziano, sorpresi a vendere hashish. Con loro arrestato un 21enne originario del Pakistan

Generico aprile 2026

Genova. Una giovane coppia e un terzo ragazzo sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di spaccio dopo essere stati sorpresi a vendere droga nei giardini della Fiumara.

Si tratta di una coppia di 19enni, lei genovese, lui egiziano, e di 21enne originario del Pakistan. I tre sono stati notati dai carabinieri durante un servizio serale nella zona della Fiumara, uno di loro stava passando una dose a un giovane.

I militari sono intervenuti e hanno fermato tutti e tre. Le successive perquisizioni personali dei tre hanno consentito di trovare addosso alla donna 21 grammi di hashish e addosso al giovane egiziano 140 euro in banconote di piccolo taglio. Nella casa dove i due vivono sono stati trovati altri 80 grammi di hashish e circa 1.600 euro in contanti.

I due uomini sono stati potati nelle camere di sicurezza del comando provinciale, la donna è ai domiciliari, tutti in attesa della convalida dell’arresto.

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