Spaccio di cocaina, due uomini arrestati: uno denunciato per maltrattamento di animali

Genova. Due arresti per spaccio da parte della polizia durante un controllo sui clienti di un bar di via Bersaglieri d’Italia, in zona Principe.

Si tratta di un cittadino algerino di 43 anni e di un 39enne cittadino marocchino, che addosso avevano cinque dosi di cocaina e 115 euro in banconote di vario taglio.

Dai successivi accertamenti è emersa, a carico del 39enne, la misura ancora in atto della libertà vigilata, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione di Borzoli. Nello stesso appartamento, in cui è scattata la perquisizione con l’ausilio del team cinofili, è risultato essere domiciliato anche il marocchino.

Il fiuto dei cani Constantin e Jago ha permesso di rinvenire circa 90 grammi di cannabis e 23 grammi di cocaina nascosti nelle varie stanze, un bilancino di precisione e la somma di 300 euro.

Nell’appartamento è stata trovata anche una cucciola di pastore tedesco visibilmente denutrita e priva di microchip, immediatamente affidata a personale della Croce Gialla, risultata di proprietà del 39enne, che è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali.