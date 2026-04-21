Spaccio di cocaina a domicilio, arrestati due giovanissimi

Genova. La polizia di Stato di Genova questa mattina in vico Gibello, nel centro storico, ha arrestato un 20enne e una 21enne per il concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli investigatori della squadra mobile, nei giorni scorsi, avevano notato i movimenti di un giovane che portavano a ipotizzare un’attività di spaccio con consegna a domicilio. In particolare hanno constatato che il ragazzo si recava con il proprio scooter in varie parti della città, soprattutto nei vicoli: entrava e usciva dopo pochi minuti o incontrava fugacemente persone a bordo strada.

Ieri, durante un’attività di appostamento, gli operatori lo hanno colto in flagranza durante la cessione di una dose di cocaina nell’androne di un palazzo di vico Gibello, raggiunto a piedi dopo aver parcheggiato il motociclo a Caricamento e aver armeggiato intorno al cruscotto.

Immediatamente fermato è risultato in possesso di 55 euro e delle chiavi di un’auto, di uno scooter e di due abitazioni, ubicate in zona Marassi, in cui è scattata la perquisizione domiciliare. All’interno del primo appartamento è stata sorpresa una 21enne intenta a preparare alcune dosi di cocaina.

All’esito dell’attività, effettuata con il nucleo cinofilo, sono stati trovati complessivamente 465 grammi di cocaina purissima, contante e materiale per il confezionamento.

Durante la perquisizione di un motociclo, poi, gli operatori hanno scoperto 32 involucri di cocaina per un totale di 22 grammi, scaltramente occultati sotto la placca di copertura presente sullo sterzo, in un incavo appositamente creato.

Tutto lo stupefacente, il denaro e lo scooter sono stati posti sotto sequestro: i due giovani sono stati portati rispettivamente nelle carceri di Marassi e Pontedecimo a disposizione dell’autorità giudiziaria.