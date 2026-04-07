Giro di spaccio nel bosco vicino al cimitero, carabinieri arrestano un pusher di 31 anni

Casarza Ligure. I carabinieri della stazione di Casarza Ligure hanno arrestato un uomo di 31 anni, marocchino, con precedenti, accusandolo di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nei giorni scorsi i militari avevano notato un andirivieni sospetto in una zona boschiva in località Verici, non distante dal cimitero di Casarza. Dopo un servizio di osservazione e un breve

inseguimento a piedi hanno fermato il 31enne.

L’uomo era nascosto in una sorta di accampamento di fortuna, che però era dotato di vie di fuga e attrezzato per monitorare l’arrivo di potenziali acquirenti. Era in possesso di un panetto di hashish, dosi di hashish e cocaina già confezionate, materiale per il confezionamento, 1.340 euro in contanti, un

passamontagna, un coltello eduna roncola.

Il 41enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.