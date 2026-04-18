Torriglia, folla alla cerimonia di intitolazione della SP59 a Piero Fossati

Torriglia. Si è svolta questa mattina a Torriglia, vicino alla Chiesa di Sant’Onorato, la cerimonia di intitolazione della Strada Provinciale 59 a Giuseppe Piero Fossati, figura di riferimento per la viabilità provinciale e per la storia amministrativa del territorio genovese.

Un momento molto partecipato, che ha visto la presenza della sindaca metropolitana Silvia Salis, insieme a numerosi sindaci e amministratori del territorio, dipendenti ed ex dipendenti della Città Metropolitana di Genova e a tantissimi cittadini, a testimonianza dell’affetto e della stima ancora profondamente vivi nei confronti di Fossati.

La cerimonia ha preso avvio con la scopertura della targa commemorativa e la contestuale intitolazione del tratto stradale. Successivamente, l’iniziativa è proseguita presso l’area della Torriglietta, dove si sono svolti i saluti istituzionali dei rappresentanti di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Torriglia.

Nel corso della mattinata è stato ricordato il profilo umano e istituzionale di Giuseppe Piero Fossati: un amministratore concreto, sempre presente sul territorio, capace di coniugare competenza tecnica, visione e grande attenzione alle comunità locali. Il suo impegno nella gestione della viabilità provinciale e il ruolo svolto come Commissario Straordinario nella fase di transizione verso la Città Metropolitana restano un esempio di dedizione al servizio pubblico.

«Non ho avuto la fortuna di conoscere Piero Fossati, ma ho voluto fortemente essere qui per dimostrare la dovuta riconoscenza a chi ha speso la propria vita al servizio delle istituzioni, del territorio, dei cittadini e delle cittadine – afferma la sindaca della Città Metropolitana, Silvia Salis – Sono contenta di poter inaugurare questa targa e spero che sia uno stimolo anche per le nuove generazioni a conoscere la storia di Piero e di persone come lui. Ho parlato con chi ha lavorato con lui, con chi l’ha conosciuto, con sua figlia: la sua conoscenza del territorio, delle strade, delle problematiche dell’entroterra è stata per tutti motivo di ispirazione ed esempio. Oggi ricordiamo un grande uomo di amministrazione, che ha vissuto anche personalmente il difficilissimo passaggio tra Provincia e Città metropolitana, un momento complesso che ha gestito con la competenza e la presenza che ha sempre dimostrato in tutta la sua vita nell’amministrazione».

Con l’intitolazione, la SP 59 assume ufficialmente la denominazione di “SP 59 Giuseppe Piero Fossati”, a riconoscimento di un legame profondo con il territorio e di un’eredità amministrativa che continua a rappresentare un punto di riferimento.

Al termine della cerimonia, la sindaca metropolitana Silvia Salis ha inoltre incontrato i sindaci del territorio in un momento di confronto e condivisione sui temi della viabilità e delle esigenze locali, a conferma di un dialogo costante tra istituzioni e comunità.