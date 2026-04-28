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Socrem, la convenzione con Centro diagnostico specialistico fino al 2027: interessati i 15mila soci

In particolare, si avrà accesso a un ampio network di strutture specialistiche (diagnostica, odontoiatria e fisioterapia) tra Liguria e Piemonte

Generico aprile 2026

Genova. Per tutti i soci di So.Crem è stata attivata una convenzione sanitaria con Cds, Centro Diagnostico Specialistico, attraverso il programma “CDS Club Business”. La convenzione è in vigore fino al 31 dicembre 2027 e offre ai tanti soci di So.Crem – attualmente più di 15.000 – numerosi vantaggi e servizi dedicati alla salute e al benessere.

In particolare, si avrà accesso a un ampio network di strutture specialistiche (diagnostica, odontoiatria e fisioterapia) tra Liguria e Piemonte. Con condizioni economiche riservate ai soci rispetto ai listini standard, accesso facilitato alle prestazioni con tempi di attesa ridotti ed offerte esclusive e iniziative pensate appositamente per i soci. Una grande attenzione è dedicata alla prevenzione con la possibilità di aderire a percorsi e servizi orientati alla tutela della salute.

Come spiegano Ivano Malcotti e Maria Galasso, rispettivamente presidente e segretario di So.Crem: “Questa convenzione nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai nostri soci, favorendo l’accesso a servizi sanitari di qualità in modo semplice e conveniente”. Maggiori informazioni si possono ottenere dal portale So.Crem Genova. CDS-La casa della salute è un poliambulatorio specialistico diagnostico, odontoiatrico, fisiokinesiterapico, nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. CDS oggi è presente in Liguria, Piemonte e Sardegna con 39 strutture e guarda con fiducia al futuro con un piano industriale che vuole garantirne l’allargamento ad altre regioni.

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