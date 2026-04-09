Sms truffa sulla Tari, Amiu: “Attenti allo smishing, non richiamare e non fornire dati”

Genova. Amiu Genova mette in allerta contro le truffe telefoniche via sms. “Stanno circolando sms fraudolenti che parlano di presunte irregolarità nella posizione Tari dei cittadini e invitano a richiamare numeri a pagamento”.
“È smishing — spiegano da Amiu – una tecnica di truffa che sfrutta i messaggi di testo per ingannare chi li riceve. Né Amiu né il Comune di Genova contattano i cittadini tramite sms per segnalare urgenze, richiedere dati personali o invitare a chiamare numerazioni a pagamento”.
Questi messaggi, insomma, non vengono da nessuno dei due enti e non hanno alcuna validità ufficiale. Amiu suggerisce a chi lo riceve di non richiamare il numero indicato, di non comunicare dati personali, di cancellare il messaggio e — se viene ritenuto opportuno — segnalare il caso alle autorità competenti.
“Le comunicazioni ufficiali sulla Tari arrivano sempre attraverso canali istituzionali riconoscibili. Per qualsiasi verifica sulla vostra posizione, rivolgetevi ai canali di Amiu Genova e del Comune di Genova”, conclude la nota.