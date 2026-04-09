Sms truffa sulla Tari, Amiu: “Attenti allo smishing, non richiamare e non fornire dati”

Genova. Amiu Genova mette in allerta contro le truffe telefoniche via sms. “Stanno circolando sms fraudolenti che parlano di presunte irregolarità nella posizione Tari dei cittadini e invitano a richiamare numeri a pagamento”.

“È smishing — spiegano da Amiu – una tecnica di truffa che sfrutta i messaggi di testo per ingannare chi li riceve. Né Amiu né il Comune di Genova contattano i cittadini tramite sms per segnalare urgenze, richiedere dati personali o invitare a chiamare numerazioni a pagamento”.

Questi messaggi, insomma, non vengono da nessuno dei due enti e non hanno alcuna validità ufficiale. Amiu suggerisce a chi lo riceve di non richiamare il numero indicato, di non comunicare dati personali, di cancellare il messaggio e — se viene ritenuto opportuno — segnalare il caso alle autorità competenti.

Esempio di sms truffa

“Le comunicazioni ufficiali sulla Tari arrivano sempre attraverso canali istituzionali riconoscibili. Per qualsiasi verifica sulla vostra posizione, rivolgetevi ai canali di Amiu Genova e del Comune di Genova”, conclude la nota.