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Sicurezza sul lavoro, Amiu aumenta le ore dedicate alle formazione e diminuiscono gli infortuni

Nell'ultimo anno +47,65% sul monte ore dedicato alla formazione, gli incidenti sono calati dell'8,61% rispetto al 2024

Amiu sede

Genova. In occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro promossa dall’Ilo (International Labour Organization – Agenzia delle Nazioni Unite), Amiu Genova richiama l’attenzione sulle attività messe in campo per la tutela dei propri lavoratori, impegnati quotidianamente in un settore ad elevata esposizione al rischio come quello dei servizi ambientali.

Nel corso dell’ultimo anno l’azienda ha organizzato 9.069 ore di formazione aumentando il monte ore del 47,65%, coinvolgendo 1609 lavoratori, anche gli infortuni hanno subito una diminuzione dell’8,61% rispetto al 2024, rafforzando gli interventi sulle proprie procedure operative, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare le condizioni di lavoro su strada e negli impianti.

“Amiu Genova – spiega l’azienda in una nota – opera attraverso un sistema di gestione integrato, sottoposto a verifiche periodiche da parte di enti terzi accreditati, che definisce standard, controlli e procedure in materia di salute, sicurezza, ambiente e qualità. Un modello organizzativo strutturato, che non si limita al rispetto degli obblighi normativi ma orienta in modo continuativo le attività aziendali alla prevenzione e al miglioramento delle performance”.

“In questo contesto, la partecipazione attiva delle persone resta un elemento determinante: comportamenti corretti, attenzione operativa e collaborazione tra colleghi rappresentano la prima leva per prevenire gli infortuni. La Giornata del 28 aprile è quindi un momento per ribadire un principio semplice: la sicurezza non è un tema formale, ma parte integrante della qualità del servizio e del rispetto per chi lavora”, conclude Amiu.

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