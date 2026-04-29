Sicurezza stradale, trecento studenti delle superiori a lezione da Aci

Genova. Oltre trecento studenti delle scuole superiori della provincia di Genova hanno partecipato anche quest’anno all’Aci Driving Experience, l’iniziativa che l’Automobile Club Genova e Aci Ready2Go propongono in collaborazione con Polizia di Stato, 118 Liguria Soccorso, Inali, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il patrocinio del Comune di Genova.

Le scuole coinvolte sono state il Firpo Buonarroti, l’Andrea D’Oria, il Leonardo da Vinci, la succursale di Rapallo di Marco Polo, il Sandro Pertini, il Liceti, e il Collegio Emiliani.

L’obiettivo dell’evento è la sensibilizzazione dei ragazzi al rispetto delle regole del Codice della strada e alla consapevolezza dei comportamenti corretti di guida. Appuntamento in piazzale Atleti Azzurri d’Italia e nelle aule dell’Istituto Firpo Buonarroti, a Marassi.

“I dati complessivi sull’incidentalità stradale a Genova e provincia riportano che gli incidenti mortali nel 2024 sono stati 25, quattro in più rispetto al 2023 e sono aumentati gli incidenti stradali con feriti – ha detto Carlo Bagnasco, presidente Automobile Club Genova – Occorre abbattere questi numeri anche attraverso la formazione e la prevenzione. Imparare a guidare rappresenta per tanti giovani un momento di emancipazione e libertà, ma un veicolo, se non utilizzato correttamente, può diventare un’arma. E’ anche per questo che Aci, attraverso iniziative come questa, forma le nuove generazioni ad una guida consapevole”.

“Aci Driving Experience è diventato un importante momento formativo – ha detto Raffaele Ferriello, direttore Automobile Club Genova – reso possibile grazie alla collaborazione dei numerosi Enti coinvolti che come sempre ringraziamo”.

“Come zmministrazione abbiamo trovato una situazione con un livello di sinistrosità ancora elevato che richiedeva un intervento deciso sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale – ha aggiunto Arianna Viscogliosi, assessora alla sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova -I dati del 2024 rappresentano il punto di partenza. I primi risultati si vedono nel 2025, con una riduzione dei sinistri del 20%. Abbiamo avviato campagne di educazione stradale in 44 istituti e attività nei luoghi della movida, con alcol test volontari e sensibilizzazione sui rischi della guida in stato di ebbrezza. I dati ci dicono però che non possiamo abbassare la guardia: per questo la Polizia Locale è quotidianamente impegnata sul fronte della sicurezza stradale”.

Tra le prove e i test cui hanno partecipato i ragazzi ci sono i Crash scene, a cura di Polizia Locale, personale sanitario 118 e Inail, con i comportamenti corretti da tenere in un’ipotetica scena di un incidente stradale con la chiamata dei soccorsi e le azioni conseguenti. E poi Demo driving test con auto e moto: nelle prove pratiche gli istruttori hanno mostrato ai ragazzi, in vettura con loro o sulle moto, le tecniche di guida difensiva. Sulle moto, poi, si sono svolti prove di equilibrio, superamento ostacoli e frenata.