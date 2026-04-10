Genova. Oltre un milione di persone identificate tra territorio e porto, 838 arresti e 5.169 denunce. Sono i numeri del 2025 della Polizia di Stato, diffusi nell’ambito delle celebrazioni per i 174 anni dalla fondazione del corpo.

La questora di Genova, Silvia Burdese, nel suo discorso ha sottolineato più volte l’importanza della prevenzione nell’attività svolta dalla questura con i suoi 9 commissariati, dalle specialità con Polizia Stradale, Polizia ferroviaria, Cyber Sicurezza, da Polizia di frontera, SISCO, Polizia Scientifica, Reparto Mobile e Reparto Prevenzione Crimine.

“Un ‘esserci sempre’ a servizio dei diritti e delle libertà di ognuno, in un’azione di polizia, studiata, strutturata, modellata su scenari operavi e di back oﬃce complessi e in continua evoluzione – ha detto Burdese – un’azione orientata a rispondere ad una domanda di sicurezza crescente; a paure, fragilità, rabbia incipienti”.

Le misure di prevenzione salgono nettamente rispetto al 2024: +20% di avvisi orali, +46,27% di fogli di via obbligatori, quasi il 64% in più di Daspo. Gli allontanamenti sono più che raddoppiati: il 208% in più rispetto al 2024.

Nel 2025 sono stati emessi 179 avvisi orali, 98 fogli di via , 137 Daspo per un totale di 318 anni di divieto, 75 Dacur e 117 allontanamenti dal centro urbano . Gli ammonimenti sono stati 198 per violenza domestica, 76 per stalking e 2 per bullismo, per un totale di 276 casi. Sul fronte delle vittime di violenza di genere e domestica, 119 casi riguardano fidanzati o coniugi, 92 ex compagni, 37 parenti, 28 conoscenti o vicini di casa

L’attività repressiva ha portato a 838 arresti (502 stranieri e 336 italiani) e 5.169 persone indagate in stato di libertà (2.687 stranieri), con 138.167 grammi di stupefacenti sequestrati. Nel centro storico si contano 10.454 persone identificate, 126 arresti (+147%), 561 indagati (+37%) e 154 soggetti sottoposti a misure di prevenzione (+46%). Sul piano amministrativo, oltre 1.800 richiedenti protezione internazionale presi in carico (+40% rispetto al 2024).

Burdese ha poi ricordato attività di indagine di particolare importanza svolte dalla Squadra Mobile, come la riapertura e finalizzazione di cold case come il delitto del trapano (1995), per cui è stato disposto un rinvio a giudizio, e il delitto Nada Cella, per cui si è arrivati a una condanna in primo grado.