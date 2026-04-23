Rossi (Lega): “A San Teodoro e Sampierdarena situazione sicurezza fuori controllo”

Genova. “In qualità di capogruppo della Lega nel municipio Centro Ovest, esprimo condivisione rispetto alle recenti dichiarazioni e segnalazioni della consigliera comunale del Partito Democratico Monica Russo, sampierdarenese come me, che con atti concreti sta evidenziando criticità che denunciamo da anni”.

Così l’esponente di centrodestra torna sul tema sicurezza nel municipio Centro Ovest: “Negli ultimi mesi sono sempre più numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano insicurezza e degrado diffuso. Le situazioni di spaccio e illegalità continuano a interessare aree ben note come via Rolando, i giardini della Fiumara, via Avio e via Molteni, oltre a diverse zone di Sampierdarena e San Teodoro. Non si tratta più di episodi isolati, ma di un fenomeno ormai strutturale. La sicurezza a Sampierdarena non può essere trattata come un tema secondario”.

“Di fronte a questo quadro, appare evidente l’immobilismo dell’assessore alla sicurezza Viscogliosi e il silenzio del presidente del municipio Colnaghi. È inaccettabile che, nonostante gli strumenti a disposizione del Comune in materia di sicurezza urbana, si continui a minimizzare una situazione che i cittadini vivono quotidianamente – continua – ribadiamo con forza la necessità di estendere a 24 ore il presidio permanente della polizia locale, oggi attivo solo fino alle 20, un risultato ottenuto anche grazie alle richieste della Lega e del sottoscritto, ma non più sufficiente. Servono inoltre maggiori pattugliamenti serali, un presidio fisso nei punti più critici e un coordinamento più efficace tra tutte le forze in campo”.

“Sul fronte dello sviluppo urbano, prendiamo atto che anche il Pd locale propone uno studentato diffuso coinvolgendo l’area dell’ex Manifattura Tabacchi: un tema che la Lega porta avanti da anni, insieme alla realizzazione di un vero campus universitario urbano che includa concretamente Sampierdarena. Proposte che restano ferme davanti a un’amministrazione più attenta alle passerelle mediatiche che ai risultati concreti. Chiediamo risposte immediate e un piano operativo chiaro entro poche settimane. Genova non può permettersi un municipio senza guida e una delega alla sicurezza senza responsabilità. Siamo pronti a portare il tema in tutte le sedi istituzionali finché non arriveranno risposte concrete”, conclude Rossi.