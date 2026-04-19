Si chiude con successo l’Economic Forum Giannini 2026: quattro giorni di confronto, idee e visione per il futuro

Chiavari. Si è conclusa con un bilancio positivo la sesta edizione dell’Economic Forum Giannini, andata in scena a Chiavari dal 15 al 18 aprile 2026. Quattro giornate intense che hanno confermato il forum come appuntamento di riferimento per il Tigullio sui temi dello sviluppo economico, sociale e culturale, capace di richiamare istituzioni, imprese, mondo accademico e società civile.

Infrastrutture, turismo, giovani, sostenibilità, finanza etica, salute e innovazione sono i temi al centro del dibattito, affrontati con il contributo di ospiti di alto profilo nazionale.

Nella giornata conclusiva di oggi è stato presentato l’annullo filatelico speciale dedicato ad Amadeo Peter Giannini, realizzato da Poste Italiane e promosso dal Comune di Chiavari. Un omaggio ad una figura simbolo dell’innovazione economica e del forte legame con il territorio, celebrato all’interno della Farmacia dei Frati.

Tra i momenti più significativi del pomeriggio conclusivo, la presenza dell’avvocato Civita Di Russo, che ha presentato il libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie”, offrendo una testimonianza intensa e di grande valore civile.

Particolare interesse ha riscosso anche la mostra dedicata ad Amadeo Peter Giannini, già presentata a Rimini e ora allestita presso Palazzo Rocca, dove resterà visitabile fino al 26 aprile.

“Un’edizione straordinaria per l’altissimo livello dei temi affrontati nei quattro giorni di incontri. Chiavari si è confermata città capace di ospitare momenti di confronto concreti, mettendo al centro idee, competenze e prospettive di crescita. La soddisfazione espressa dai relatori e dagli ospiti ci rende orgogliosi del lavoro svolto. Il Forum cresce anno dopo anno e rappresenta sempre più un patrimonio per il nostro territorio. Continueremo a investire su iniziative di qualità che diano prestigio e occasioni di sviluppo al Tigullio e all’entroterra chiavarese” dichiara Gianluca Ratto, assessore alla promozione della città.

“Si è conclusa oggi l’edizione 2026 dell’Economic Forum Giannini, confermandosi come un catalizzatore di innovazione e un punto di riferimento imprescindibile per il dibattito economico attuale. L’evento ha registrato un successo straordinario, non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto per l’alto valore dei contenuti trattati e la concretezza delle visioni emerse. Un laboratorio di idee in movimento. Il Forum non è stato soltanto un momento di analisi, ma un vero e proprio incubatore di strategie. I tavoli di lavoro e i panel di discussione hanno generato una sinergia tra istituzioni, imprese e mondo accademico, ponendo le basi per lo sviluppo di grandi idee che troveranno applicazione immediata nei mesi a venire” conclude Cristina Bolla presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini.