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Grave incidente

Sestri Ponente, bambino di tre anni investito da un autocarro

Dai primi accertamenti, sembra che il piccolo stesse attraversando la strada insieme ai familiari lontano dalle strisce pedonali

polizia locale

Genova. Un bambino di tre anni è stato investito da un autocarro nel pomeriggio di giovedì in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente.

L’incidente si è verificato intorno alle 19:15, vicino al civico 60r, nel tratto a levante di via Travi. Sul posto sono intervenute Lee pattuglie della polizia locale, che hanno prestato i primi soccorsi al bambino e regolato il traffico.

Dai primi accertamenti, sembra che il piccolo stesse attraversando la strada insieme ai familiari lontano dalle strisce pedonali. Mentre attraversava è stato urtato dalla parte laterale del mezzo pesante ed è caduto a terra. 

Il bambino è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell’autocarro è stato sottoposto ad alcol test d è risultato negativo.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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