Sestri Ponente, bambino di tre anni investito da un autocarro

Genova. Un bambino di tre anni è stato investito da un autocarro nel pomeriggio di giovedì in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente.

L’incidente si è verificato intorno alle 19:15, vicino al civico 60r, nel tratto a levante di via Travi. Sul posto sono intervenute Lee pattuglie della polizia locale, che hanno prestato i primi soccorsi al bambino e regolato il traffico.

Dai primi accertamenti, sembra che il piccolo stesse attraversando la strada insieme ai familiari lontano dalle strisce pedonali. Mentre attraversava è stato urtato dalla parte laterale del mezzo pesante ed è caduto a terra.

Il bambino è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell’autocarro è stato sottoposto ad alcol test d è risultato negativo.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.