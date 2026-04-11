Sestri Levante, motociclista 60enne perde il controllo: in gravi condizioni al San Martino

Sestri Levante. Grave incidente nel pomeriggio, poco dopo le 15, in via Santa Vittoria a Sestri Levante. Un motociclista di 60 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente.
Sul posto la Croce Rossa di Riva Trigosa, l’automedica del 118 del Tigullio e la polizia locale di Sestri Levante. Nel frattempo si è alzato in volo da Genova l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.
Il centauro ha riportato un trauma cranico. Una volta stabilizzato, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e portato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.
I vigili sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.