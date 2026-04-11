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Impatto

Sestri Levante, motociclista 60enne perde il controllo: in gravi condizioni al San Martino

È successo nel pomeriggio in via Santa Vittoria, nella caduta l'uomo ha riportato un trauma cranico

elisoccorso drago

Sestri Levante. Grave incidente nel pomeriggio, poco dopo le 15, in via Santa Vittoria a Sestri Levante. Un motociclista di 60 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente.

Sul posto la Croce Rossa di Riva Trigosa, l’automedica del 118 del Tigullio e la polizia locale di Sestri Levante. Nel frattempo si è alzato in volo da Genova l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il centauro ha riportato un trauma cranico. Una volta stabilizzato, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e portato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

I vigili sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

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