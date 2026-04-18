Sestri Levante, i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione della copertura del Gromolo

Sestri Levante. Il progetto LYMPHA, firmato da Alice Buoncristiano e Laura Parodi, ha conquistato il primo posto nel concorso di idee bandito dal Comune di Sestri Levante per la riqualificazione dell’area cittadina di copertura del torrente Gromolo. La premiazione si terrà lunedì 20 aprile 2026 alle ore 15 nella sala Bo di Palazzo Fascie.

Il concorso, promosso nell’agosto del 2024 in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, aveva come obiettivo la trasformazione dell’area attualmente adibita a parcheggio pubblico gratuito in uno spazio urbano più vivibile, integrato con il sistema di verde circostante: gli orti e il giardino di villa Sertorio, i giardini pubblici Mariele Ventre, la passeggiata a mare e la spiaggia libera alla foce del Gromolo.

La commissione giudicatrice ha assegnato il primo premio – del valore di mille euro – al progetto denominato LYMPHA sottolineando positivamente l’approccio progettuale fondato sulle cosiddette Nature-based Solutions: de-permeabilizzazione dei suoli, rain garden e un’attenta lettura del contesto urbano. Il secondo premio, di cinquecento euro, è andato all’elaborato Sentiero delle Meraviglie di Elisa Mazzoni per la sua proposta minimale ed efficace, capace di migliorare la qualità urbana senza rinunciare alla viabilità carrabile e ciclabile, e di ricucire un collegamento con il paesaggio circostante attraverso l’uso del colore e di un elemento a portale affacciato sul mare.

Al concorso hanno partecipato cinque progetti, presentati da studenti dei corsi magistrali in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio e in Architettura dell’ateneo genovese.

Dichiara il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas: «Siamo molto soddisfatti del percorso di collaborazione che Sestri Levante ha avviato con l’Università di Genova in diversi ambiti, in questo caso con il Dipartimento di Architettura, grazie al prezioso contributo della professoressa Francesca Mazzino, che ringrazio sentitamente. Il valore di questa iniziativa è duplice. Da un lato, offriamo aree della nostra città come palestra urbana di studio e progettazione; dall’altro, riceviamo idee e visioni fresche da giovani professionisti che possono stimolare e arricchire la riflessione dell’amministrazione su potenziali sviluppi di questi spazi. Grazie a tutti i partecipanti e complimenti ai vincitori».