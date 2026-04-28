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Iniziativa

Sestri Levante, al via la campagna antilarvale contro le zanzare

Ma il Comune invita anche alla prevenzione naturale: lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta sono alleati preziosi contro le zanzare

zanzara giapponese fonte greenme.it

Sestri Levante. Contro il proliferare delle zanzare, al via anche quest’anno la campagna antilarvale del Comune di Sestri Levante: a partire da giovedì 7 maggio i cittadini potranno richiedere gratuitamente all’Ufficio Ambiente un kit di compresse effervescenti (a base di Metoprene, principio attivo registrato dal Ministero della Salute) da utilizzare nei ristagni d’acqua impossibili da eliminare.

Ma il Comune invita anche alla prevenzione naturale: lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta sono alleati preziosi contro le zanzare. Coltivate su terrazzi e in giardini, queste piante aromatiche agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici.

Il metodo più efficace rimane però l’eliminazione dei ristagni d’acqua: svuotare sottovasi e piscine gonfiabili, pulire grondaie e tombini, coprire i depositi negli orti. Le pastiglie comunali sono uno strumento complementare, da usare solo dove l’acqua non può essere rimossa.

Il kit – due compresse effervescenti, scheda informativa e istruzioni d’uso – si richiede a partire dal 7 maggio via email a ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it o telefonando ai numeri 0185/478460 – 478480 – 478486, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Il ritiro avviene su appuntamento in via Salvi 4: lunedì dalle 14.30 alle 15.30, giovedì dalle 9 alle 12.

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