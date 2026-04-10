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Servizio civile, prorogato il bando di Arci Liguria: iscrizioni aperte fino al 16 aprile

Ci sono ancora posti disponibili all'interno dei progetti proposti da Arci Servizio Civile che sono rivolti ai giovani tra 18 ai 28 anni

Generico aprile 2026

Genova. È stata prorogata al 16 aprile la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale e ci sono ancora posti disponibili all’interno dei progetti proposti da Arci Servizio Civile che sono rivolti ai giovani tra 18 ai 28 anni e riguardano l’educazione ambientale, la rigenerazione urbana, la promozione sociale e culturale, il sostegno dei minori, la tutela dei diritti di giovani, migranti e consumatori.

«C’è ancora una settimana di tempo per presentare la propria candidatura – spiega Federico Borromeo, presidente di Arci Servizio Civile Liguria – e ci auguriamo che anche quest’anno siano tanti i giovani che vorranno mettersi alla prova per formarsi e rendersi utili alla propria comunità e allo stesso tempo entrare in contatto con il mondo dell’associazionismo e del terzo settore».

«Sono oltre 700mila i giovani che nel nostro paese, in 25 anni dall’istituzione del Servizio Civile Universale, hanno scelto di impegnarsi nel sociale e per la difesa non armata e non violenta della patria – spiega Davide Traverso, direttore di Arci Servizio Civile Liguria – una scelta di pace in tempo di guerra che in un periodo storico come questo deve rifarsi con forza ai valori delle lotte degli obiettori di coscienza».

I progetti 

LUOGHI COMUNI 2026 – Da vuoti urbani a spazi di comunità si sviluppa a Genova con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela del territorio urbano valorizzando tre spazi di comunità, presidi di buone pratiche: il Centro Culturale Ambientale Alle Ortiche, il Circolo Arci Primo Maggio (entrambi a San Nicola Castelletto) e la nuova sede di Arci Genova a Sampierdarena.

DIFENDI I TUOI DIRITTI 2026: Orientamento e Accesso ai Servizi si realizza nella Città Metropolitana di Genova con l’obiettivo di promuovere una rete integrata di servizi sui diritti di cittadinanza e accesso ai servizi rivolta principalmente a persone fragili (popolazione straniera, giovani under 30 a rischio di marginalizzazione e Neet). La rete coinvolge ARCI Solidarietà Genova (che gestisce sportelli di cittadinanza per migranti), lo Sportello del Consumatore e ARCI Servizio Civile Liguria.

PRESIDI DI COMUNITA’: cultura, inclusione e partecipazione. Il progetto si sviluppa in tutta la Liguria e coinvolge le sedi e i circoli ARCI e AUSER e intende promuovere la cultura dello ‘stare insieme’ per rafforzare i legami comunitari e contrastare l’isolamento sociale, implementare l’offerta socio-culturale degli spazi associativi di prossimità, valorizzando il loro ruolo per le comunità territoriali di riferimento.

GENOVA SOSTENIBILE a cura di Legambiente Liguria si propone di aumentare la sostenibilità del Comune di Genova attraverso la divulgazione, disseminazione ed educazione sui principi della transizione ecologica, dell’Agenda 2030, della resilienza e della convivenza con il rischio idrogeologico. Il progetto si focalizza sulla riqualificazione urbana, la promozione di stili di vita sostenibili e inclusivi centrati sull’economia circolare, e la creazione di occasioni di cittadinanza attiva.

COMUNITA’ EDUCANTI è un progetto di rete tra Arci Genova, Circolo Vega, UISP Genova e Trillargento nel territorio della città metropolitana di Genova. Operando prevalentemente nei quartieri più fragili della città (Centro Storico, Cornigliano, Sampierdarena, Sestri Ponente, Marassi e Val Polcevera), il progetto si propone di contrastare la povertà educativa, l’isolamento sociale e le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità culturali, sportive ed educative creando nuovi spazi di aggregazione a supporto di minori e famiglie.

CONOSCERE LA CITTA’: monitoraggio degli ecosistemi urbani è un progetto promosso dalla Direzione Urbanistica del Comune di Genova che ha come obiettivo il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e della fruibilità del paesaggio urbano, attraverso la mappatura e il monitoraggio dei processi di rigenerazione urbana nella città di Genova.

INFO. I progetti sono indirizzati a giovani dai 18 ai 28 anni, partiranno dal 18 settembre 2026 per la durata di un anno e prevedono un impegno settimanale di 25 ore con un compenso mensile di euro 519,47. I posti disponibili, complessivi, sono 55. Per iscriversi è necessario presentare la propria candidatura online entro il 16 aprile 2026. Arci Servizio Civile Liguria è disponibile a supportare via mail liguria@ascmail.it oppure via whatsapp 353 4514711

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