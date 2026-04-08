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Formazione

Servizio Civile nel Comune di Genova: scadenza candidature prorogata al 16 aprile

Ecco i progetti per cui ci si può candidare: tra mappature e connessioni generazionali

open day servizio civile

Genova. È stata prorogata al 16 aprile la scadenza per candidarsi al Servizio civile universale e ci sono ancora posti disponibili all’interno dei progetti del Comune di Genova.

Dopo l’Open Day dedicato al Servizio Civile Universale, a cui hanno partecipato complessivamente oltre 100 giovani, è stato deciso di prorogare la scadenza per la candidatura al servizio, dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di investire un anno della propria vita in un’esperienza di cittadinanza attiva e crescita professionale.

Nello specifico, i progetti attivi per i quali i giovani possono candidarsi per il Comune di Genova sono: “Conoscere la città: monitoraggio di ecosistemi urbani“, un progetto d’avanguardia che unisce urbanistica e sostenibilità. I volontari si occuperanno di mappare il territorio tramite tecnologie Gis, analizzando rischi ambientali e supportando la rigenerazione urbana sostenibile (Urbanistica Tattica). Particolare attenzione sarà rivolta al Centro Storico e ai siti Unesco per promuovere un turismo responsabile e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici; “Generazioni“,  progetto focalizzato sulla creazione di connessioni generazionali e sociali, e mira a rafforzare il legame tra i cittadini e il contesto urbano, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva.

Il bando 2026 pone un forte accento sulle Pari Opportunità: alcuni posti sono infatti riservati a giovani con minori opportunità (Gmo), inclusi ragazzi con bassa scolarizzazione o difficoltà economiche. Inoltre, i nuovi settori Ambientale, Digitale e Agricolo ampliano il raggio d’azione del servizio, intercettando le nuove sfide del millennio. Tutte le informazioni e le schede tecniche sono consultabili sul sito del servizio civile.

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